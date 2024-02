Ngày 5.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ đối với Sở Tư pháp và Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước.

Theo đó, bà Trần Tuệ Hiền trao quyết định cử ông Vũ Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT làm đại diện 100% phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước. Thời hạn cử làm đại diện là 5 năm kể từ ngày 2.2. Bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Trọng Trí giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 2.12.2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao các quyết định về công tác cán bộ HG

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu ông Nguyễn Trọng Trí và ông Vũ Thanh Hải trong cương vị và nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, là trung tâm đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ tại đơn vị.

Trước đó, ngày 1.2, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước chủ trì buổi lễ công bố các quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh (bên trái) và Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh HG

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn trung tá Trương Tấn Hùng (Trưởng Công an P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) giữ chức vụ Phó trưởng Công an TP.Đồng Xoài; bổ nhiệm có thời hạn trung tá Trần Hữu Dũng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh; trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn trung tá Chu Văn Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1.2.2024.