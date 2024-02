Thủ tướng vừa ký Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 1.2 điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1.2.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT BÁO NGHỆ AN

Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh ngày 2.11.1971, quê quán Xã Thanh Ngọc, H.Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà Chi có trình độ trình độ đại học, chuyên ngành sư phạm ngữ văn.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Chi có hơn 30 năm công tác, trưởng thành từ một giáo viên giảng dạy tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và có 17 năm làm công tác giảng dạy. Trong đó có 5 năm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Bà Chi sau đó được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An. Từ tháng 12.2010, bà Chi tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVII, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.

Hiện lãnh đạo Bộ GD-ĐT gồm Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn và Nguyễn Thị Kim Chi.