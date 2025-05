Bình Phước: Triệt phá đường dây ma túy 22 kg vận chuyển bằng xe khách, taxi

Sau khi triệt phá thành công chuyên án ma túy, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công an TP.Hà Nội, gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các xã Tứ Hiệp, Cự Khê và Đại Đồng, vì đã phối hợp hiệu quả, góp phần giúp Công an Bình Phước hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.