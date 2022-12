Bình Phước: Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' cho vay nặng lãi lên đến 1.460%/năm

Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa triệt phá nhóm nghi phạm hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 1.460%/năm.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Nguyễn Bích Đào (42 tuổi), Vũ Đình Vận (30 tuổi), Đồng Quốc Dụy (25 tuổi, cùng ngụ H.Bù Đăng) và Đào Thị Mỹ Duyên (29 tuổi) được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đăng bắt quả tang Nguyễn Bích Đào đang nhận tiền lãi (30 triệu đồng) của người vay N.T.G. Ngay sau khi bị bắt giữ, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của Đào (tại thôn 3, xã Bom Bo), qua đó thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ.

Làm việc với công an, Nguyễn Bích Đào thừa nhận việc cho N.T.G và nhiều người khác vay tiền với lãi suất từ 20.000 - 40.000 đồng trên khoản tiền vay 1 triệu/ngày.

Nguyễn Bích Đào cũng khai nhận nguồn tiền Đào sử dụng để cho người khác vay là do Đào vay của Đào Thị Mỹ Duyên (chủ tiệm cầm đồ 93 tại thôn 3, xã Bom Bo, H.Bù Đăng) với mức lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.





Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Đào đã cho 19 người vay với 47 lượt vay, tổng số tiền cho vay là gần 4,1 tỉ đồng. Chỉ qua làm việc với 1 người vay với số tiền cho vay là 40 triệu đồng, Đào đã thu lợi bất chính 298 triệu đồng, lãi suất từ 730% - 1.460%/năm.

Từ lời khai của Đào, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Thị Mỹ Duyên, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Duyên tại thôn 3, xã Bom Bo. Lực lượng chức năng xác định Duyên đã cho 100 người vay với 143 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 9,2 tỉ đồng. Qua làm việc với 5 người vay với số tiền cho vay là 1,68 tỉ đồng đã chứng minh được Duyên thu lợi bất chính số tiền gần 350 triệu đồng, lãi suất là 109%/ năm.

Cũng từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an tiếp tục khai thác mở rộng vụ án, qua đó phát hiện, bắt giữ Vũ Đình Vận để điều tra về hành vi đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá. Qua làm việc đã chứng minh được Vận đã thực hiện cá độ 7 trận đấu bóng đá với tổng số tiền 349 triệu đồng (trận ít nhất là 31 triệu đồng, nhiều nhất 73 triệu đồng); Đồng Quốc Dụy cá độ bóng đá với số tiền 23 triệu đồng. Cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Bích Đào ghi số đề với tổng số tiền 502 triệu đồng.

Hiện vụ việc nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng lên đến 1.460% đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.