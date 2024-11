Bình Phước: Triệt phá vụ mua bán ma túy, bắt giữ 14 nghi phạm cùng 1 khẩu súng

Ngày 17.11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa triệt phá vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 14 nghi phạm liên quan cùng tang vật hơn 6 kg ma túy và 1 khẩu súng.

Trước đó, từ ngày 13 - 16.11, dưới sự chỉ đạo của đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Đồng Xoài, H.Đồng Phú đã liên tiếp bắt quả tang 3 nghi phạm gồm: H.M.H (25 tuổi), N.X.T (39 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài) và N.Q.T (26 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) đang có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 2 kg ma túy dạng đá.

Tang vật công an thu giữ ẢNH: CACC

Khám xét nơi ở của H.M.H, công an thu giữ hơn 500 bịch "nước vui", tương đương khối lượng hơn 4 kg và 1 gram ma túy đá. Tổng số thu giữ hơn 6 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng cùng nhiều phương tiện pha trộn, đóng gói ma túy.

Cũng trong thời gian này, 9 tổ công tác khác đã đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm có liên quan. Trong đó có 1 tổ công tác phối hợp CSGT Công an tỉnh Gia Lai bắt nghi phạm Nguyễn Quang Minh (35 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy). Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, phần lớn các nghi phạm bị bắt đều có nhiều tiền án, tiền sự và dương tính với chất ma túy. Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng chuyên án ma túy nêu trên để xử lý theo quy định.