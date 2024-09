Bình Phước: Vụ học sinh bị 'đánh hội đồng', mời thiếu niên 15 tuổi lên làm việc

Ngày 24.9, Công an H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đã triệu tập Nguyễn Ngọc B.(15 tuổi, ngụ xã Thọ Sơn, H.Bù Đăng), lên cơ quan công an để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Như thông tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20.9, trong giờ ra chơi, T.T.Đ (lớp 10TN8, Trường THPT Bù Đăng) ngồi ghế đá trước cửa lớp chơi. Lúc này, N.H.A (lớp 11TN7, chung trường) cùng nhóm bạn đi ngang qua nhìn Đ. Người này cho rằng nhóm của A. đang "nhìn đểu" mình, dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Nguyễn Ngọc B. ẢNH: C.T.V

Sau giờ tan học, Đ. kể việc bị đánh cho Nguyễn Ngọc B. (quen qua Facebook), cũng đang đứng gần cổng trường và rủ B. đánh lại nhóm của A. Khi thấy A ra khỏi cổng trường, Đ. và B. đã xông đến dùng tay, chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của A. rồi bỏ trốn. Sau đó A. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an TT.Đức Phong, H.Bù Đăng đã mời em T.T.Đ lên làm việc. Gần 2 ngày sau, B. cũng bị cơ quan công an triệu tập, lập biên bản điều tra với hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định thương tích của em N.H.A để củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Phước cho biết, sở cũng đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an để có căn cứ xử lý nghiêm học sinh liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 11 bị 'đánh hội đồng' gây thương tích nặng.