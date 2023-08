Bình Phước: Xác minh clip người đàn ông mặc trang phục giống công an đánh một người dân

Ngày 9.8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục giống công an đánh một người dân. Sự việc xảy ra trên một tuyến đường thuộc xã Bình Sơn (H.Phú Riềng, Bình Phước), trước sự chứng kiến của nhiều người khác cũng mặc trang phục giống công an, dân quân tự vệ và một số người dân địa phương.

Người mặc trang phục giống công an đá về phía người đàn ông cởi trần

CẮT TỪ CLIP

Sự việc trên được một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip ghi lại, một chiếc xe ba gác đang dừng đỗ trên đường, người đàn ông quay clip nói chiếc xe được người khác gửi và xe đang bị hư máy, dừng ngay trước nhà mình, không phải xe ăn trộm. Khi người mặc trang phục giống công an muốn đưa xe về trụ sở, thì người đàn ông này yêu cầu lập biên bản.

Clip về vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, người đàn ông ngồi lên xe ba gác nhờ một người khác tiếp tục cầm điện thoại quay clip thì người mặc trang phục giống công an liên tục nói: "mày có đi xuống không?", "mày không trả lời tao phải không?", rồi bất ngờ đạp, đấm liên tiếp vào người đàn ông trên xe ba gác.

Tiếp sau đó, người mặc trang phục giống công an đá người đàn ông té xuống đường rồi tiếp tục đấm vào vùng mặt, đầu, mặc cho ông này chống cự và nói đang có người quay clip.

Cũng theo thông tin chia sẻ trên Facebook, sau khi bị đánh, trên đầu và tai người bị đánh có xuất hiện một số thương tích, chảy máu… Người này sau đó cũng bị còng tay. Sau vụ việc, người nhà đã đưa người đàn ông đi cấp cứu tại bệnh viện.

Người đàn ông bị còng tay sau đó GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Điều đáng chú ý, clip ghi lại có sự xuất hiện của nhiều người mặc trang phục giống công an, dân quân tự vệ và một số người dân địa phương, nhưng không có ai can ngăn. Sự việc trên được gia đình người đàn ông cho biết xảy ra tại xã Bình Sơn (H.Phú Riềng, Bình Phước) hôm qua 8.8.

Trả lời PV Thanh Niên sáng 9.8, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết ngay sau khi phát hiện clip được chia sẻ trên mạng xã hội nói trên, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an H.Phú Riềng xác minh, làm rõ. Quan điểm của Công an tỉnh Bình Phước là sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.