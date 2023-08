Thái Bình: Một trưởng công an xã có dấu hiệu say rượu, tự gây tai nạn

Ngày 8.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Nhuệ, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết, tối qua (7.8), trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông, thiếu tá Trần Văn Phúc, Trưởng công an xã Liên Hiệp, điều khiển ô tô tự gây tai nạn, đâm xe vào cột mốc.

Cụ thể, khoảng hơn 20 giờ ngày 7.8, trên đường đi làm về, khi đi đến trước cửa Công ty TNHH Toàn Thắng (thuộc địa phận xã Phúc Khánh, H.Hưng Hà), ô tô của thiếu tá Trần Văn Phúc đâm vào cột mốc bên đường khiến túi khí trong ô tô của ông phát nổ. Rất may ông Phúc không bị thương.

Ông Phúc đã gọi điện thoại báo người nhà đến, đồng thời báo công an về sự cố trên. Hiện xe của ông Phúc đã bị Trạm CSGT Cầu Nghìn tạm giữ.

"Sáng nay có cuộc họp nhưng ông Phúc xin vắng mặt với lý do đến cầu Nghìn giải quyết công việc. Cũng trong cuộc họp sáng nay, tôi có gặp đồng chí Phó trưởng Công an H.Hưng Hà, vị này cho biết, sắp tới sẽ kỷ luật ông Phúc vì sự cố đâm ô tô vào cột mốc tối qua", ông Đặng Văn Nhuệ cho biết thêm.

Bên cạnh đó, sau tai nạn giao thông do xe của ông Phúc gây ra, nhiều người dân có mặt tại hiện trường trông thấy ông Phúc có dấu hiệu say rượu, không tỉnh táo. Xác nhận thông tin ông Phúc có say rượu trong lúc lái xe không, ông Nhuệ cho hay: "Việc này phải chờ cơ quan công an xác định mới có câu trả lời chính xác".

Sau đó, PV Thanh Niên đã trao đổi qua điện thoại với thượng tá Trần Văn Kiên, Trưởng công an H.Hưng Hà, về sự việc trên, ông Kiên nói sẽ kiểm tra thông tin và trao đổi lại.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.