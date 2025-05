Binh sĩ Ấn Độ, Pakistan tiếp tục giao tranh, số người chết tăng

Quân đội Pakistan hôm nay 8.5 tuyên bố 12 máy bay không người lái của Ấn Độ đã bị "vô hiệu hóa" tại nhiều địa điểm trong khi các chiến dịch đang diễn ra, đồng thời cho biết một dân thường đã thiệt mạng và 4 binh sĩ Pakistan đã bị thương, theo AFP.

Binh sĩ đứng gác ở phía Kashmir do Pakistan kiểm soát ngày 8.5 Ảnh: AFP

"Đêm qua, Ấn Độ đã thể hiện một hành động gây hấn khác bằng cách điều máy bay không người lái đến nhiều địa điểm", phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry nói.

Trước đó vào tối 7.5, ông Chaudhry đã báo cáo về vụ nổ súng qua Đường kiểm soát, biên giới trên thực tế ở vùng tranh chấp Kashmir, và cho hay lực lượng vũ trang Pakistan đã được phép "phản ứng tự vệ" tại "thời điểm, địa điểm và cách thức tùy ý".

Về phần mình, quân đội Ấn Độ sáng nay đã báo cáo về việc khai hỏa "vũ khí nhỏ và pháo" tại nhiều địa điểm trong đêm, và cho hay binh sĩ của họ đã "phản ứng tương xứng" mà không đưa ra thêm chi tiết, theo AFP.

Ấn Độ hôm nay đã chuẩn bị cho hành động trả đũa từ Pakistan. "Các huyện biên giới trong tình trạng báo động cao", tờ The Hindu viết tiêu đề, cho rằng "Ấn Độ phải chuẩn bị cho hành động leo thang" của Pakistan.

Ngoài ra, tờ Indian Express viết trong một bài xã luận rằng không có lý do gì để tin rằng quân đội Pakistan đã bị các cuộc không kích của Ấn Độ chế ngự, và các chuyên gia quân sự Ấn Độ "biết rằng lực lượng vũ trang của Pakistan không dễ bị bắt nạt".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Pakistan cũng như Ấn Độ đối với phát ngôn của bên kia.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã thề sẽ trả đũa sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa chết người vào sáng sớm 7.5.

Ấn Độ tuyên bố đã phá hủy 9 "trại khủng bố" ở Pakistan trong các cuộc tấn công "có mục tiêu, có chừng mực và không leo thang" vào sáng sớm 7.5, hai tuần sau khi New Delhi đổ lỗi cho Islamabad vì đã hậu thuẫn cho một cuộc tấn công vào khách du lịch ở phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, một cáo buộc đã bị Pakistan phủ nhận.

Đã có ít nhất 45 người thiệt mạng ở cả hai bên biên giới sau vụ bạo lực hôm 7.5, theo AFP. Islamabad cho hay 31 dân thường thiệt mạng do các cuộc không kích và bắn phá của Ấn Độ dọc biên giới. New Delhi thì thông báo 13 dân thường và một binh sĩ đã thiệt mạng do hỏa lực của Pakistan, theo AFP.