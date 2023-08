Binh sĩ Ukraine chịu thương vong gấp đôi sau khi bắt đầu phản công?

Theo một bài báo trên tờ The New York Times, các nhà xác Ukraine đang tiếp nhận số người thiệt mạng gia tăng đáng kể do giao tranh.

Bài báo dẫn lời Taras Svystun, một binh sĩ chịu trách nhiệm xác định danh tính tử sĩ, cho biết: "Hiện tại số thi thể lại càng nhiều thêm". Tổng số người chết trong các nhà xác địa phương "tăng khoảng gấp đôi kể từ khi cuộc phản công bắt đầu", ông nói thêm.

Mặc dù Ukraine không chia sẻ công khai tổng số thương vong mà họ phải gánh chịu, nhưng theo tờ Business Insider, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hồi tháng 2 ước tính rằng Kyiv đã mất hơn 100.000 binh sĩ kể từ khi chiến sự bắt đầu vào năm ngoái.

Cũng theo Business Insider, lực lượng phản công Ukraine đang hứng chịu thiệt hại nặng nề từ các chiến thuật phòng ngự kiểu cũ, bao gồm các loại mìn bẫy, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác.

Dù Mỹ và các đồng minh khác cung cấp xe tăng, phương tiện chiến đấu bọc thép và số lượng lớn đạn dược, Ukraine đã ngừng áp dụng chiến thuật hiệp đồng tấn công do phương Tây huấn luyện để quay lại dùng pháo và tên lửa mài mòn lực lượng Nga.

Một bản tin của CNN vào tuần trước nhận định rằng nhiều quan chức cao cấp Mỹ đang ngày càng giảm lạc quan trong nhận định về khả năng Ukraine giành lại lãnh thổ. Giới chức trong lẫn ngoài Ukraine thừa nhận cuộc phản công đang chậm hơn kỳ vọng.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận ý tưởng Ukraine đang mất động lực. Ông John Kirby, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói với CNN rằng Ukraine đang có bước tiến.

Ông cho biết Mỹ và các đồng minh đã và đang cung cấp các vũ khí, trang thiết bị mà Ukraine cần, cũng như hỗ trợ huấn luyện binh sĩ. Ông Kirby thừa nhận "Ukraine hiểu rằng thời gian không ủng hộ họ... Nhưng [cuộc phản công] không phải đã vào thế bí. Dù cho đến nay mọi chuyện không chuyển biến nhanh như [Tổng thống] Zelensky mong muốn, nhưng họ có tiến bộ".