Binh sĩ Ukraine thừa nhận UAV Nga vượt trội cả số lượng lẫn chất lượng

Theo một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, Nga đang vượt trội về UAV trên chiến trường, với số lượng có thể nhiều gấp 7 lần.

Báo The New Voice of Ukraine dẫn lời chỉ huy đại đội Yury Fedorenko hôm 12.12 cho biết "Trong các khu vực tiền tuyến ưu tiên, một UAV của Ukraine phải đối mặt với 5-7 chiếc của đối phương".

Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine Suspilne, chỉ huy Fedorenko cho rằng chiến thuật của quân đội hai bên khác nhau cũng là do sự mất cân bằng đó. Điều này buộc quân đội Ukraine chiến đấu có chiến lược hơn.

Ukraine chỉ triển khai UAV "khi đã xác định mục tiêu", trong khi Nga có có thể sử dụng các UAV một cách "ổn định hơn", thường xuyên triển khai các UAV góc nhìn thứ nhất (còn gọi là FPV) bay lảng vảng với hy vọng phát hiện mục tiêu để tấn công.

Thiết bị không người lái đã trở thành một đặc điểm nổi bật của cuộc chiến ở Ukraine, khi cả Nga và Ukraine đều tăng cường hoạt động với các mô hình và chiến thuật mới.

Binh sĩ Ukraine gắn bom nhỏ vào UAV trước khi tấn công gần thị trấn Bakhmut,Ukraine REUTERS

Quân đội Ukraine gần đây đã tiết lộ thêm thông tin về một loạt thiết bị không người lái mới, bao gồm UAV Backfire chống nhiễu, xe tự hành Ratel S và thiết bị lặn không người lái Marichka.

Thiết bị không người lái đã giúp Ukraine tấn công các vị trí sâu bên trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, gây khó khăn cho Hạm đội biển Đen Nga ở Crimea, phá hủy máy bay ở nhiều vùng của Nga hồi tháng 8 và thậm chí còn tấn công một số tòa nhà tại Moscow hồi tháng 7.

Trong khi đó, Nga đã tăng cường sản xuất UAV tấn công tự sát giá rẻ, tầm xa như UAV dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran, UAV Lancet và Italmas.

Các UAV tự sát tầm xa đã được Nga nhiều lần sử dụng trong các vụ tập kích sâu vào lãnh thổ Ukraine, tấn công Kyiv và nhiều cảng biển và cảng sông.

Bà Melinda Haring, một thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Business Insider hồi tháng 10 rằng bất chấp những tiến bộ về công nghệ của cả hai bên, Ukraine vẫn tụt hậu so với Nga trong nỗ lực sử dụng máy bay không người lái.

Bà cho rằng lý do dẫn đến chênh lệch đáng kể như vậy là do Ukraine thiếu phi công lái máy bay không người lái, số lượng UAV tinh vi không nhiều và thiết bị kém chất lượng.