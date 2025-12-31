Bình thản vượt cạn tuổi 36 giữa thai kỳ nguy cơ cao nhờ bản lĩnh ê-kíp sản

Đằng sau một ca sinh "êm ái" là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động đi trước rủi ro của đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm.

Mang thai lần 2 ở tuổi 36: Thử thách ngay từ bước đầu

Sau nhiều năm tập trung lo kinh tế cho gia đình, chăm sóc con trai đầu lòng và vun đắp tổ ấm, ở tuổi 36, khi con trai đã tròn 10 tuổi, chị L. (TP.HCM) quyết định có thêm một thành viên nữa cho gia đình mình. Thế nhưng, hành trình làm mẹ lần hai của chị L. không hề dễ dàng.

Đã biết đến danh tiếng của Phương Châu từ lâu, vợ chồng chị L. quyết định tìm hiểu và thực hiện IVF tại Bệnh viện Phương Nam - Thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu tại TP.HCM. Ban đầu, yếu tố "gần nhà" là lý do thuận tiện, nhưng chính sự riêng tư, cách tiếp đón nhẹ nhàng cùng sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ và ê-kíp đã khiến chị L. thực sự an tâm.

Dù gặp không ít khó khăn như vết sẹo mổ cũ bị ứ dịch, việc canh niêm mạc không thuận lợi, nhưng với phác đồ điều trị cá nhân hóa, chị L. đã đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên tại IVF Phương Châu Sài Gòn – Bệnh viện Phương Nam.

Phía sau sự bình thản của người mẹ là bản lĩnh của ê-kíp y tế

Những tưởng thai kỳ sẽ trôi qua đều đặn với những lần thăm khám định kỳ và ngày sinh được chờ đếm từng tuần. Thế nhưng, trong quá trình theo dõi, các bác sĩ tại Bệnh viện Phương Nam đã đưa ra nhận định: chị L. gặp tình trạng nhau tiền đạo trên vết mổ cũ kết hợp thai ngôi ngang – một trong những tổ hợp nguy cơ cao trong sản khoa.

Về mặt y khoa, nhau tiền đạo là tình trạng bánh nhau bám thấp ở đoạn dưới tử cung, che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung, làm gia tăng nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng trong thai kỳ và khi sinh. Trong khi đó, thai ngôi ngang – khi thai nhi nằm chắn ngang buồng tử cung thay vì quay đầu xuống – khiến ca mổ lấy thai trở nên phức tạp hơn nhiều so với thông thường.

Nhiều biến chứng thai kỳ nguy hiểm là thế nhưng chị L. vẫn giữ tinh thần thoải mái suốt cả thai kỳ. Để làm được điều đó thì một lộ trình quản lý thai kỳ nguy cơ cao đã được bệnh viện kích hoạt từ sớm. Mọi diễn tiến đều được theo dõi sát sao, các kịch bản rủi ro được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mẹ chị L. nhớ lại: "Nghe đến nhau tiền đạo rồi ngôi thai ngang, lại có nguy cơ băng huyết, tôi lo đến bủn rủn chân tay. Nhưng thấy bác sĩ Tuấn và bác sĩ Thảo giải thích rất rõ ràng, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, con gái tôi vẫn giữ được tinh thần thoải mái nên tôi cũng vững tâm hơn."

Với kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý và xử trí các ca thai kỳ nguy cơ cao, đặc biệt là nhau tiền đạo, BCKII. Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phương Nam đã trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai cho chị L.

Đúng như tiên lượng trước đó, tình trạng băng huyết sau sinh đã xảy ra ngay trên bàn mổ. Tuy nhiên, nhờ đã có sự chuẩn bị từ trước, ê-kíp phẫu thuật đã xử trí nhanh chóng bằng các kỹ thuật chuyên môn phù hợp, kiểm soát hiệu quả tình trạng mất máu và đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn thai nhi. Ca mổ kết thúc thuận lợi. Công chúa của mẹ L. đã cất tiếng khóc chào đời bình an tại Phương Nam

Hành trình hồi phục "thần tốc"

Dù trải qua một ca mổ phức tạp và mất máu, chị L. chia sẻ: "Chỉ đau nhẹ ngày đầu thôi, qua ngày thứ hai là mình đã đi lại phăm phăm rồi. Bé con thì được các cô nữ hộ sinh chăm sóc tận tình, bé hợp tác với mấy cô cực kỳ nên mình chẳng thấy áp lực gì cả, cứ như đang đi nghỉ dưỡng vậy."

Niềm vui vỡ òa khi sau bao nỗ lực, hành trình làm mẹ lần hai của chị L. đã khép lại bằng một cái kết trọn vẹn. Nhìn ảnh con trai cưng em gái mới chào đời nhà mình thì chị L. cũng thấy quyết định có bé con ở tuổi 36 này quá là xứng đáng.

Thai kỳ nguy cơ cao cần được gửi gắm vào Bệnh viện có quy trình quản lý thai kỳ chặt chẽ

Theo các bác sĩ sản khoa, phụ nữ mang thai sau 35 tuổi thường phải đối diện với nhiều yếu tố nguy cơ hơn như tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, nhau tiền đạo, tiền sản giật… Chính vì vậy, tại Bệnh viện Phương Nam, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đã xây dựng lộ trình chăm sóc thai kỳ chuyên biệt cho nhóm thai kỳ nguy cơ cao.

"Nguy cơ cao không phải để hù dọa các mẹ, mà là một "nhãn dán" để ghi chú nhắc nhở cho cả bác sĩ và sản phụ cùng theo dõi kỹ lưỡng hơn ở từng mốc thai kỳ. Từ đó có thể phát hiện sớm, can thiệp kịp thời và lên kế hoạch sinh an toàn cho mẹ và bé", BSCKII. Huỳnh Thiên Thảo - Phó khoa Sản Bệnh viện Phương Nam, chuyên chăm sóc và đồng hành cùng các mẹ thai kỳ nguy cơ cao chia sẻ.

Hành trình của chị L. là minh chứng cho thấy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, niềm tin đúng chỗ và sự đồng hành của đội ngũ y tế chuyên sâu, giấc mơ làm mẹ dù ở tuổi nào vẫn có thể trở thành hiện thực trọn vẹn.