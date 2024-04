Bình Thuận: Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết học sinh lớp 11

Sáng ngày 20.4, tin từ Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Huy (20 tuổi, ngụ P.Mũi Né, TP.Phan Thiết), nghi phạm đâm chết học sinh lớp 11 (Trường THPT Bùi Thị Xuân, P.Mũi Né) để điều tra về hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18.4, do mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Hồng H. nên Nguyễn Minh Huy cùng nhóm bạn hẹn H. đến một quán ăn do Huy đang làm nhân viên phục vụ tại đây.

Cha của nạn nhân cho biết gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân tại P.Mũi Né GĐCC

Khi đến nơi, hai bên đã xảy ra xô xát, Nguyễn Minh Huy và nhóm bạn đã đánh "hội đồng" H. Trong lúc xô xát, Nguyễn Minh Huy đã dùng dao đâm Nguyễn Hồng H., khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng khi vừa đến bệnh viện thì Nguyễn Hồng H. đã tử vong.

Sau án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám tử thi, sau đó bắt khẩn cấp nghi phạm gây án. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đang tiến hành điều tra vụ án mạng.