Nghi phạm 15 tuổi sát hại thiếu nữ, chôn xác trong vườn chuối

Sáng 20.4, bà Trần Thị Dung, Chủ tịch UBND xã An Hồng (H.An Dương, Hải Phòng), xác nhận đêm qua 19.4, cơ quan điều tra tiến hành khai quật tử thi cháu N.T.D (14 tuổi, trú thôn Ngô Hùng) bị sát hại, chôn xác tại vườn chuối sau nhà bà ngoại nghi phạm Lê Phong T. (15 tuổi, trú thôn Lê Sáng, xã An Hồng).

Đêm 19.4, Cơ quan điều tra phong tỏa khu nhà bà ngoại nghi phạm Lê Phong T. ở thôn Lê Sáng (xã An Hồng, H.An Dương, Hải Phòng), tiến hành khai quật tử thi nạn nhân, khám nghiệm phục vụ điều tra C.T.V

Theo bà Dung, công tác khai quật, khám nghiệm tử thi kéo dài đến 1 giờ sáng nay 20.4 mới hoàn tất. Sau khi được nhà chức trách bàn giao thi thể nạn nhân, gia đình đã đưa đi hỏa táng.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Thanh Niên, khoảng 14 giờ ngày 13.4, cháu D. ra khỏi nhà, đến tối không trở về. Gia đình đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy tung tích nên trình báo công an xã.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã An Hồng nhanh chóng vào cuộc, rà soát các mối quan hệ của cháu D., đồng thời kiểm tra camera an ninh của các hộ gia đình trên địa bàn xã và phát hiện chiều 13.4 cháu D. đi vào nhà T. ở thôn Lê Sáng.

Tuy nhiên, khi công an hỏi thì T. tỏ ra lì lợm, không khai báo thành khẩn, cho đến ngày 19.4, mới chịu thú nhận.

Bước đầu, T. khai với công an, chiều 19.4, D. đến nhà T. chơi và giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. T. đẩy D. ngã đập đầu xuống nhà bếp, bất tỉnh.

Cho rằng nạn nhân đã chết, T. hoảng sợ đưa thi thể D. ra vườn chuối sau nhà, đào hố, phi tang xác.

Căn cứ lời khai của nghi phạm, đêm 19.4, cơ quan điều tra tiến hành phong tỏa hiện trường; khai quật, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra.

Theo chính quyền xã An Hồng, gia đình nạn nhân và nghi phạm đều có hoàn cảnh khá đặc biệt. Cháu D. đã nghỉ học, còn T. hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS An Hồng. T. được mẹ sinh ra trong tù cách đây 15 năm và được gia đình bà ngoại ở thôn Lê Sáng đón về nuôi dưỡng, nghi phạm cũng không biết bố là ai. Mẹ T. vẫn đang trong thời gian chấp hành án phạt tù.

Hiện, nghi phạm T. đang bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng.