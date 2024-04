Long An: Điều tra vụ người phụ nữ bị sát hại, dìm xác xuống cống

Chiều tối 13.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Công an TX.Kiến Tường phong tỏa hiện trường xảy ra án mạng để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ chị N.T.T.H (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Mộc Hóa, Long An) bị sát hại.

Công an đang tạm giữ Lê Trung Cường (32 tuổi, ngụ cùng địa chỉ với nạn nhân), là em chồng nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực hiện trường phát hiện thi thể chị H CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày (13.4), người dân đi thăm ruộng ngang cống thoát nước thuộc KP.6, P.2, TX.Kiến Tường thì phát hiện phát hiện một nam thanh niên đứng gần đó có thái độ không bình thường. Thấy có người, nam thanh niên này liền lên xe máy bỏ chạy. Khi tới gần vị trí cống, người dân phát hiện chị H. đã tử vong, đang bị dìm xuống cống, liền tri hô.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Cường đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Cường khai nhận, khoảng 2 tuần trước, chồng chị H. là anh K. về nhà sau khi chấp hành xong án phạt tù. Từ khi anh K. về, giữa Cường và chị H. phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Cường hẹn chị H. đến khu vực cống nêu trên rồi đâm chết nạn nhân.

Vụ án mạng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.