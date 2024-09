Bình Thuận: Buộc thôi việc các công chức QLTT nhận hối lộ

Ngày 7.9, theo nguồn tin của Thanh Niên, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Trần Hữu Linh vừa ký hàng loạt các quyết định với nội dung kỷ luật công chức vi phạm pháp luật.



Theo đó, xét báo cáo của Cục QLTT Bình Thuận, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT quyết định buộc thôi việc các cựu công chức, kiểm soát viên thuộc Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Bình Thuận) kể từ ngày 22.7.2024, gồm: Trần Văn Thăng (cựu quyền Đội trưởng Đội QLTT số 2), Nguyễn Hoàng Chương, Ngô Minh Phúc và Bùi Viết Mạnh (cựu công chức, kiểm soát viên). Lý do, đã bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án tại bản án đã có hiệu lực số 41/2024/HS-ST ngày 22.7.2024 với tội danh "nhận hối lộ".

Trước đó, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên Trần Văn Thăng 7 năm 6 tháng tù, Bùi Viết Mạnh 7 năm tù về 2 tội "nhận hối lộ" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các bị cáo còn lại của Đội QLTT số 2 được hưởng án treo hoặc tuyên mức án bằng thời gian tạm giam.

TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án các bị cáo cựu cán bộ Đội QLTT số 2 ẢNH: H.LINH

Cũng trong vụ án trên, TAND tỉnh Bình Thuận còn tuyên Lê Văn Thanh (cựu cán bộ Công an H.Hàm Thuận Nam) 2 năm tù treo; Phạm Anh Tùng (cựu Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập) 1 năm tù treo cùng tội danh "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Anh Phong (chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng H.Hàm Thuận Nam), Phạm Phú Tưởng (Đội phó Chi cục Thuế khu vực) được trả tự do tại tòa do mức án bằng thời gian tạm giam.

Liên quan vụ án trên, Tổng cục QLTT cũng có công văn yêu cầu Cục QLTT Bình Thuận tổ chức kiểm điểm các cán bộ quản lý, công chức có trách nhiệm liên quan đến chỉ đạo, theo dõi nghiệp vụ Đội QLTT số 2.

Ngày 29.8, Cục QLTT Bình Thuận đã có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm; nhưng sau đó (ngày 5.9) Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT có công văn cho rằng: "Việc kiểm điểm của Cục QLTT Bình Thuận chưa thể hiện nhận thức và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó phụ trách đội số 2".

Do vậy Tổng cục QLTT yêu cầu tiến hành kiểm điểm lại theo đúng quy định của Nghị định 157/2007 của Chính phủ.