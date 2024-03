Bình Thuận: Công bố nguyên nhân cháy bãi xe máy tang vật ở trụ sở Công an H.Tánh Linh

Ngày 15.3, tại hội nghị sơ kết 1 năm Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận công bố nguyên nhân vụ cháy tại trụ sở Công an H.Tánh Linh tối 9.3.



Theo lãnh đạo UBND H.Tánh Linh, vụ cháy xảy ra lúc 18 giờ ngày 9.3, tại kho bãi chứa xe tang vật vi phạm hành chính của Công an H.Tánh Linh. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 45 phút.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND H.Tánh Linh cho biết ngọn lửa đã thiêu rụi 232 chiếc xe mô tô tang vật vi phạm hành chính, cháy 1 ti vi và các vật dụng khác, tổng thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết nguyên nhân vụ cháy là do sự bất cẩn của các chiến sĩ nghĩa vụ ở Công an H.Tánh Linh. Thời điểm đó, một chiến sĩ nghĩa vụ đang thực hiện động tác hút xăng từ các xe vi phạm ra ngoài; trong khi đó một chiến sĩ khác đi ăn cơm về quăng tàn thuốc lá, vô tình trúng vào thùng xăng, gặp khi đang có gió mạnh gây nên vụ cháy dữ dội.

Vụ cháy xảy ra tại kho bãi chứa xe tang vật vi phạm hành chính của Công an H.Tánh Linh Q.H

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm cho biết hiện nguyên nhân đã rõ, do sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Trước mắt, Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Tánh Linh thực hiện các thủ tục định giá thiệt hại từng chiếc xe theo hồ sơ. Sau đó sẽ làm việc với từng chủ phương tiện để thỏa thuận bồi thường dân sự.

Trả lời PV Thanh Niên về việc có khởi tố vụ án hay không khi đã làm rõ nguyên nhân, đại tá Liêm cho biết cơ quan điều tra còn phải xem xét nhiều yếu tố khác. Hiện công an vẫn chưa khởi tố vụ án gây cháy thiêu rụi 232 chiếc xe máy tang vật vi phạm trong trụ sở Công an H.Tánh Linh.