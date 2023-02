Bình Thuận: Cục CSGT và Công an TP.Phan Thiết kiểm tra nồng độ cồn tài xế

Đêm 24.2, một tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp lực lượng CSGT - TT Công an TP.Phan Thiết tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế lưu thông phương tiện qua địa bàn Bình Thuận. Địa điểm mà tổ công tác kiểm tra là vòng xoay đường Tôn Đức Thắng giao với đại lộ Hùng Vương (TP.Phan Thiết). Đây là khu vực trung tâm TP.Phan Thiết, có rất đông các phương tiện tham gia giao thông.

Lập biên bản tài xế vi phạm nồng độ cồn đêm 24.2 QUẾ HÀ

Bắt đầu khoảng 20 giờ ngày 24.2, tổ công tác của Cục CSGT do trung tá Nguyễn Quang Huân làm tổ trưởng, chỉ huy cùng tổ công tác của Công an TP.Phan Thiết do trung tá Đỗ Ngọc Liêm, Đội trưởng Đội CSGT-TT, chỉ huy kiểm tra hàng loạt tài xế ô tô và người điều khiển xe máy tại khu vực vòng xoay Tôn Đức Thắng.

Nhiều người dân bất ngờ vì bị lực lượng CSGT thổi còi dừng phương tiện và đề nghị thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn trong buổi tối.

Lập biên bản tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn QUẾ HÀ

Các phương tiện bị dừng phương tiện đều chấp hành cho xe vào lề và tài xế không cần phải xuống xe. CSGT cho tài xế thổi không chạm miệng vào phễu của máy đo để định tính xác định có nồng độ cồn hay không. Nếu có thì mới cho ngậm ống thổi để đo định lượng. Chính vì vậy mà việc kiểm tra nhanh chóng và hiệu quả hơn, không làm phiền tài xế.



Cục CSGT Bộ Công an và Công an TP.Phan Thiết phối hợp kiểm tra lập biên bản các trường hợp vi phạm nồng độ cồn QUẾ HÀ

Đáng chú ý, nhiều tài xế, là người nơi khác đến TP.Phan Thiết điều khiển ô tô của gia đình chở người thân đi ăn uống, khi trở về nơi ở thì bị kiểm tra nồng độ cồn và bị phát hiện đã sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép theo quy định của pháp luật.

Tất cả các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng CSGT của Công an TP.Phan Thiết lập biên bản tại chỗ. Những trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quy định đã bị tạm giữ phương tiện và giấy tờ.

Theo trung tá Đỗ Ngọc Liêm, trong đêm 24.2, tổ CSGT của Cục CSGT và Đội CSGT-TT của Công an TP.Phan Thiết đã xử lý 11 trường hợp, tạm giữ 8 ô tô, 3 xe máy, 9 giấy phép lái xe.

Trung tá Liêm cho biết, đây là chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn do Công an TP.Phan Thiết chủ trì tiến hành xuyên suốt. Còn tối qua (24.2) là có tổ công tác của Cục CSGT thuộc Bộ Công an về Bình Thuận cùng phối hợp thực hiện.

Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.Phan Thiết tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn tại Bình Thuận

Trả lời báo chí, trung tá Nguyễn Quang Huân cho biết, đợt này Cục CSGT có những thay đổi trong quá trình thực hiện. Không chỉ thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, mà còn phối hợp cùng CSGT các địa phương thực hiện chuyên đề này nhằm kiểm soát và xử lý nghiêm tài xế có sử dụng rượu bia khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT của Cục CSGT Bộ Công an hiện vẫn đang phối hợp với Công an TP.Phan Thiết tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tham gia giao thông tại Bình Thuận.