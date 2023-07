Bình Thuận: Điều tra vụ án mạng sát hại người thân trong nhà

Chiều 1.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, H.Bắc Bình (Bình Thuận).



Theo thông tin ban đầu từ công an địa phương, vụ án xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc A. (60 tuổi, ngụ thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, H.Bắc Bình). Trưa 1.7, Nguyễn Ngọc Tám (32 tuổi, con trai ông A.) cãi nhau với cha mình, sau đó dẫn đến việc Tám dùng dao đâm ông A. nhiều nhát.

Hiện trường vụ án mạng CTV

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, dưới sàn nhà gần khu vực bếp có vết máu cùng ly, chén và các vật dụng khác.

Nguyễn Ngọc Tám bị Công an H.Bắc Bình bắt giữ ngay sau đó để phục vụ điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường, phối hợp công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.