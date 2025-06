Bình Thuận: Giả danh cảnh sát cơ động ra đường chặn xe đòi tiền phạt

Theo điều tra ban đầu từ Công an TT.Lương Sơn, chiều 1.6, anh P.V.Q. (ở xã Sông Bình, H.Bắc Bình) đang chạy xe máy trên đường QL28B, đoạn qua xã Sông Bình thì có một người đi xe máy, mặc quần áo dân quân tự vệ, chở theo sau 1 thanh niên mặc sắc phục cảnh sát cơ động chặn xe anh Q. lại hỏi giấy tờ.

Cảnh sát cơ động dỏm và dân quân tự vệ giả bị đưa về đồn công an ẢNH: NHƯ Ý

Một thanh niên mặc trang phục cảnh sát cơ động yêu cầu anh Q. về nhà để "làm việc". Tại đây, người này cho rằng anh Q. vi phạm giao thông và yêu cầu đưa 2 triệu đồng để bỏ qua. Sau khi anh Q. xin giảm còn 1 triệu đồng, người này đồng ý ngay.

Tuy nhiên, gia đình anh Q. đã nhanh chóng trình báo công an. Khi anh Q. vừa đưa tiền, Công an TT.Lương Sơn ập vào bắt quả tang.

Công an TT.Lương Sơn đang ghi lời khai của nghi phạm giả danh công an ẢNH: NHƯ Ý

Làm việc với cơ quan chức năng, người mặc sắc phục cảnh sát cơ động khai tên Nguyễn Phạm Hoàng Dương (27 tuổi). Dương thừa nhận đã mua quân phục cảnh sát cơ động, còng số 8 và quân hàm thượng sĩ qua mạng xã hội. Người đi cùng là Nguyễn Thuận Quý, từng là dân quân tự vệ tại địa phương, mặc trang phục dân quân.

Cả hai khai đã nhiều lần giả danh công an, mặc sắc phục ra đường chặn xe người dân để vòi tiền với lý do "vi phạm giao thông". Hiện Công an TT.Lương Sơn đang tiếp tục lấy lời khai hai nghi phạm, lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.