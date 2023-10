Bình Thuận: Hiệu phó Trường THPT Hàm Tân bị phụ huynh đánh gãy sống mũi, hôn mê

Theo tường thuật của thầy Nguyễn Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, vụ việc xảy ra vào sáng 14.10 tại nhà riêng của thầy Nguyễn Đình Thiều (42 tuổi, Phó hiệu trưởng phụ trách nội quy của trường).

Trước đó, một số tài khoản ảo lấy hình ảnh của thầy trò Trường THPT Hàm Tân đăng tải trên mạng xã hội, gán ghép một cách thiếu văn hóa, rồi chia sẻ cho rất nhiều người. Một trong những người tương tác nhiều với các hình ảnh này là một học sinh lớp 11 của Trường THPT Hàm Tân. Thầy Nguyễn Đình Thiều kết hợp với các ban ngành liên quan của trường mời học sinh lớp 11 lên và yêu cầu làm bản tường trình về việc thực hiện nội quy của trường.

Thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, đang bị hôn mê và được cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.HCM CTV

Sau đó, học sinh này về nhà báo lại với cha mẹ. Phụ huynh cho rằng các thầy cư xử với con mình như vậy là không đúng nên đã đến tận nhà của hiệu trưởng từ sáng 14.10 để phản ánh. Tại đây, thầy Phan Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, đã khuyên giải phụ huynh bình tĩnh, cứ về nhà rồi đầu tuần lên trường làm việc. Lúc đó, phụ huynh đã tỏ thái độ rất bức xúc và có lời lẽ rất nặng đối với hiệu phó nhà trường.

Một thanh niên đi cùng phụ huynh xông vào nhà thầy Thiều tấn công vì cho rằng thầy xử ép học trò ẢNH CẮT CLIP

Ngay sau khi phụ huynh ra về, thầy Phan Văn Trị gọi ngay cho thầy hiệu phó để hỏi chuyện. Chỉ 5 phút sau, thầy Thiều gọi lại cho thầy Trị báo rằng phụ huynh (ông Ẩn) và một số người "xăm trổ" kéo đến nhà thầy lớn tiếng hăm dọa. "Khoảng 30 phút sau, tôi lại nhận được tin từ người nhà của hiệu phó nói thầy bị đánh phải đi cấp cứu", thầy Trị kể.

Cũng theo thầy Trị, ngay sau khi biết tin đã báo cho chính quyền địa phương và công an huyện.

Ngoài thầy Thiều (bị đánh gãy sống mũi, dập mắt và đang bị hôn mê), một thầy giáo khác của nhà trường cũng bị hăm dọa nhưng đã lẩn tránh nên không bị đánh.

Nhận được thông tin trên, phóng viên Báo Thanh Niên đã báo cho đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Lúc 14 giờ 30 chiều 16.10, đại tá Lê Quang Nhân cho biết đang yêu cầu Công an H.Hàm Tân báo cáo nhanh và ông đã chỉ đạo công an điều tra, làm rõ. Hiện những người hành hung thầy hiệu phó Nguyễn Đình Thiều đã bỏ trốn.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Thuận và ông Hà Lê Thanh Chung, Chủ tịch UBND H.Hàm Tân, đều rất bức xúc khi nghe tin thầy Thiều bị đánh bất tỉnh nhân sự ngay tại nhà mình. Ông Chung cho biết đang chỉ đạo các cơ quan vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm.