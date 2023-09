Bình Thuận: Khởi tố Phó phòng TN-MT H.Bắc Bình

Ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can chiều 31.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Phùng Thế Văn.



Cùng ngày, cơ quan chức năng của H.Bắc Bình đã tiến hành đình chỉ chức vụ, đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện đối với bị can Phùng Thế Văn.

Bị can Phùng Thế Văn bị khởi tố nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình, bị can Phùng Thế Văn là người tiếp sức cho bị can Hoàng Thuận Thiên, nguyên cán bộ công chức địa chính xã Sông Lũy (đã bị bắt giam ngày 21.2.2023) trong vụ sai phạm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã này.

Theo đó, từ năm 2013 đến tháng 1.2022, Hoàng Thuận Thiên là công chức địa chính UBND xã Sông Lũy, được Chủ tịch UBND xã Sông Lũy phân công nhiệm vụ chuyên môn địa chính trên địa bàn.



Khám xét nhà riêng của bị can Phùng Thế Văn CÔNG AN CUNG CẤP

Xuất phát từ động cơ cá nhân, Thiên đã tự hợp thức hóa, cố ý không thực hiện đầy đủ các quy định theo luật Đất đai trong việc lập thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất, dẫn đến việc UBND H.Bắc Bình đã cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất số 38, 39, tờ bản đồ số 10, thôn 1, xã Sông Lũy) bị chồng lấn lên diện tích đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 149 tại thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy) gây hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phùng Thế Văn tại phòng làm việc CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, bị can Phùng Thế Văn đã có hành vi cố ý giúp sức cho Hoàng Thuận Thiên thực hiện hành vi phạm tội, qua đó trực tiếp tác động đến hồ sơ thẩm định, xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Ngọc Pháp, trong khi không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phùng Thế Văn.

Từ đó, Hoàng Thuận Thiên không thực hiện công tác kiểm tra xác minh thực địa, nguồn gốc đất, hiện trạng đất, tranh chấp đất, đối tượng được cấp đất, tham mưu không đúng thẩm quyền ở cấp xã theo quy định dẫn đến xảy ra sai phạm không thể khắc phục.