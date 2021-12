Bình Thuận: Khởi tố vụ án sai phạm tại dự án bồi thường đại lộ Lê Duẩn

Chiều 24.12, đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, theo quy định tại Điều 230 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), xảy ra tại dự án hỗ trợ, tái định cư đại lộ Lê Duẩn, TP.Phan Thiết.

Theo ông Nguyễn Văn Loan, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT xác định có dấu hiệu vi phạm các quy định về công tác đền bù, giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.





Luật sư Nguyễn Toàn Thiện - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, nguyên đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021), cho biết khi tổ đại biểu HĐND tỉnh của TP.Phan Thiết bao gồm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng và đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh tiếp xúc cử tri, cử tri TP.Phan Thiết đã có đơn tố cáo các sai phạm trong việc thu hồi đất và bố trí đất tái định cư thuộc dự án đường Lê Duẩn, do UBND TP.Phan Thiết làm chủ đầu tư. Những đơn thư của người dân khi ấy (năm 2018) đã được gửi trực tiếp cho Bí thư Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra. Khi có kết luận thanh tra, UBND tỉnh đã yêu cầu chuyển hồ sơ sang cho Cơ quan CSĐT tiếp tục xem xét theo quy định.

Đại lộ Lê Duẩn được phê duyệt quy hoạch xây dựng từ năm 2010 nhưng đến năm 2018 mới hoàn thành. Đây là tuyến đường (3km) 1 chiều nối QL1 qua Bình Thuận vào đại lộ Nguyễn Tất Thành kết nối với khu bãi biển Đồi Dương thuộc diện hiện đại và đẹp nhất TP.Phan Thiết hiện nay.