Bình Thuận: Kiểm tra trang trại chăn nuôi, nghi phát tán heo nhiễm bệnh ra thị trường

Chiều 28.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra các loại hồ sơ, giấy tờ nguồn gốc nhập heo thịt và số lượng xuất bán ra thị trường của trang trại chăn nuôi heo Tân Long (xã Tân Hà, H.Hàm Tân), để làm rõ có hay không nguồn lây dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở này.

Trước đó, vào đêm 24.8, Công an H.Hàm Tân (Bình Thuận) phát hiện xe ô tô biển số tỉnh Đồng Nai do tài xế V.T.T điều khiển, chở 25 con heo còn sống đi qua địa bàn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra thấy có đủ giấy tờ mua bán, an toàn dịch tễ nên công an cho xe lưu thông.





Cơ sở chăn nuôi heo Tân Long bị công an kiểm tra đột xuất chiều nay Q.H

Ngày hôm sau (25.8), qua theo dõi của trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an H.Bắc Bình và ngành thú y, môi trường kiểm tra tại hộ bà T.T.Q (TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình), phát hiện bà Q. đang nuôi nhốt 25 con heo nói trên.

Thời điểm này, số heo có biểu hiện xây xát, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và đang có dấu hiệu nhiễm bệnh. Bà Q. khai với cơ quan chức năng, số heo này của một người khác ở xã Hồng Thái (H.Bắc Bình) mua về, đem đến đây gửi, chuẩn bị đưa đi xẻ thịt, bán ra thị trường.

Qua điều tra ban đầu của công an, 25 con heo nói trên có nguồn gốc từ trang trại nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi heo Tân Long (thôn Đông Thanh, xã Tân Hà, H.Hàm Tân), được bán cho bà L.T.T (chưa rõ địa chỉ). Sau đó, bà T. bán lại cho bà N.T.N (xã Hồng Thái, H.Bắc Bình) với giá tiền 38.000 đồng/kg heo hơi.

Ngay sau khi nghi vấn 25 con heo này có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với ngành môi trường, cơ quan thú y tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 3 con dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Công an H.Hàm Tân tham mưu cho UBND H.Hàm Tân ban hành quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về chăn nuôi, thú y đối với trang trại nuôi heo Tân Long, ở xã Tân Hà.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành thu thập hồ sơ, dữ liệu điện tử tại cơ sở Tân Long để phục vụ công tác điều tra tội phạm.



Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận nghi ngờ khả năng dịch tả lợn châu Phi xuất phát từ cơ sở chăn nuôi Tân Long và đã lây lan ra bên ngoài nên rộng điều tra để có kết luận báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra giải pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.