Công an tỉnh Bình Thuận thiết lập các 'quả đấm thép' trấn áp tội phạm

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nêu rõ quyết tâm của lực lượng công an tỉnh, phải triệt tiêu ngay từ mầm mống các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đặc biệt là tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, mua bán vận chuyển ma túy, khai thác khoáng sản trái phép, gian lận thương mại... Kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.



Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ ra quân QUỐC HANH

Đại tá Lê Quang Nhân nhấn mạnh, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ thành lập lực lượng tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ từ công an tỉnh đến công an cấp xã. Các tổ tuần tra sẽ chủ động ngăn ngừa, xử lý triệt để các loại tội phạm đường phố như cướp giật, đua xe trái phép, gây rối trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ, đẩy mạnh kiểm soát các lĩnh vực nhạy cảm, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm. "Từng bước xây dựng thương hiệu lực lượng tuần tra kiểm soát thực sự là quả đấm thép của Công an tỉnh Bình Thuận", đại tá Lê Quang Nhân nhấn mạnh.



Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắn phát súng hiệu lệnh cho các lực lượng ra quân trấn áp tội phạm QUỐC HANH

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận nêu cao tinh thần chiến đấu với các loại tội phạm, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống ấm no của người dân tỉnh nhà.

Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Bình Thuận sẵn sàng trấn áp các loại tội phạm về an ninh trật tự để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân QUỐC HANH

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cam kết sẽ chỉ đạo các lực lượng tuần tra, kiểm soát và tập trung "đánh phủ đầu" ngay từ trong trứng nước các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, băng nhóm gây mất an ninh trật tự trên đường phố, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.