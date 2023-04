Bình Thuận: Kỷ luật nguyên Chủ tịch H.Hàm Tân, kiểm điểm Phó chủ tịch TP.Phan Thiết

Chiều 12.4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Văn Quang ký thông báo về kết quả kỳ họp thứ 23 của UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận, xem xét thi hành kỷ luật đảng viên có dấu hiệu vi phạm.



Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận căn cứ mức độ, hậu quả vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, căn cứ quy định xử lý vi phạm đảng viên, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND H.Hàm Tân và ông Trác Xuân Cường, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND H.Hàm Tân, bằng hình thức cảnh cáo.

Cả hai ông Văn Quý Ngọc và Trác Xuân Cường được xác định từ năm 2017 đến 2019 đã cho nhiều trường hợp được chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn) sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Khu đất Chủ tịch UBND H.Hàm Tân cho chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra H. LINH

Tháng 7.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đồng ý cho ông Văn Quý Ngọc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Huyện ủy H.Hàm Tân. Sau đó HĐND H.Hàm Tân đã bỏ phiếu đồng ý cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND H.Hàm Tân đối với ông Ngọc.

Cũng tại thông báo trên, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã xem xét, kết luận kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Lê Văn Chơn, Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (nguyên Trưởng phòng Kinh tế TP.Phan Thiết) và ông Nguyễn Hữu Nghị, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phan Thiết.

Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận, trong thời gian tham gia Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của TP.Phan Thiết, các ông Chơn, Nghị đã thống nhất kết luận, đề nghị giao đất ở để bồi thường, giải quyết diện hộ ghép thuộc dự án tái định cư đường Lê Duẩn (TP.Phan Thiết) không đúng đối tượng, không đủ điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng, các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên của ông Chơn và ông Nghị chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, cần phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

Sai phạm trong đền bù giải tỏa và tái định cư tại đường Lê Duẩn đã được Công an Bình Thuận khởi tố để điều tra H.LINH

Các sai phạm trong đền bù, giải tỏa, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường Lê Duẩn đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã có thông báo thẩm định giá 13 lô đất được bố trí tái định cư sai quy định cho 11 hộ dân có giá trị hơn 45 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa có cá nhân nào "dính" sai phạm trong vụ án này bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can.