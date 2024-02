Bình Thuận: Tai nạn giao thông khiến một cán bộ cảnh sát cơ động hy sinh

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 5 giờ 40 hôm nay 14.2.



Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024, PC08 đã phân công tổ tuần tra kiểm soát trên QL1 đoạn qua H.Hàm Tân. Vào thời điểm trên, trung úy Trần Đức Lâm (thuộc Công an H.Đức Linh, tăng cường cho PC08) điều khiển xe ô tô chuyên dụng tuần tra của CSGT, trên xe còn có trung úy Phạm Tấn Phát là cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bộ Công an, tăng cường cho PC08 Công an Bình Thuận) đang thực hiện ca tuần tra.

Cổng thông tin điện tử Công an Bình Thuận đã đăng tải thông tin vụ tai nạn Q.H

Khi xe lưu thông đến Km 1767+80 trên QL1 (đoạn qua xã Tân Đức, H.Hàm Tân) thì va chạm vào trụ điện bên đường, sau đó xe lao xuống mương nước.

Vụ tai nạn khiến cả 2 cán bộ công an bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, trung úy Phạm Tấn phát đã hy sinh, trung úy Trần Đức Lâm đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã đến tại hiện trường và vào bệnh viện thăm hỏi cán bộ công an bị thương trong vụ tai nạn này.