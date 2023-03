Bình Thuận: Tạm giữ hình sự nghi can 'đầu độc' hồ tôm bằng thuốc trừ sâu

Chiều 15.3, thượng tá Lê Thanh Thy, Trưởng công an TX.La Gi (Bình Thuận) cho biết Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Trần Hữu Tri (49 tuổi, ngụ xã Tân Phước, TX.La Gi) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Tri được xác định là nghi can liên quan vụ đầu độc hồ tôm trên địa bàn.

Trước đó, sáng 12.3, ông T.V.C ( 39 tuổi, ngụ Phước Hội, TX.La Gi) đến công an địa phương trình báo về việc tôm đang nuôi đột nhiên chết nổi lên trong 3 hồ của gia đình. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỉ đồng. Nhận được tin báo và xác định tính chất vụ việc có dấu hiệu phá hoại gây thiệt hại lớn đối với tài sản người dân, Công an TX.La Gi đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ, xác định thiệt hại khoảng 11 tấn tôm bị chết, trị giá khoảng 1,6 tỉ đồng.

Trần Hữu Tri tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 ngày điều tra, Công an TX.La Gi đã xác định nghi can thực hiện hành vi trên là Trần Hữu Tri.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tri thừa nhận do có mâu thuẫn với người nuôi tôm nên khoảng 2 giờ ngày 12.3 đã mang theo 3 chai thuốc trừ sâu đến ném xuống 3 hồ nuôi tôm kể trên. Hiện, Công an TX.La Gi đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.