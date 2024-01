Bình Thuận: Thượng tá Phạm Văn Hải làm Trưởng công an H.Hàm Tân

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định bổ nhiệm trung tá Đinh Mạnh Hải, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an tỉnh Bình Thuận.



Điều động đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ; thượng tá Tô Văn Thuận, Trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ đến thay vị trí của đại tá Nguyễn Văn Ly, giữ chức vụ Trưởng phòng PC06.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo vừa được luân chuyển, bổ nhiệm VĂN HOÀN

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng điều động và luân chuyển thượng tá Nguyễn Đức Hiện, Trưởng Công an H.Hàm Tân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; điều động thượng tá Phạm Văn Hải, Trưởng Phòng cảnh sát cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an H.Hàm Tân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, chúc mừng các cán bộ vừa được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, yêu cầu các cán bộ vừa được luân chuyển, bổ nhiệm phải nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy hơn nữa năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, thật sự là trung tâm đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Văn Hải, tân Trưởng công an H.Hàm Tân, phát biểu nhận nhiệm vụ mới V.H.

Thay mặt cán bộ được điều động, bổ nhiệm, thượng tá Phạm Văn Hải đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tân trưởng Công an H.Hàm Tân Phạm Văn Hải từng là Phó chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận, sau đó được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát cơ động.