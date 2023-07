Công an tỉnh Bình Thuận thăm hỏi thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk

Đại tá Trần Văn Mười thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Đồng thời, khẳng định sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ ở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur sẽ mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân và nhân dân ghi nhận, biết ơn.



Đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận thăm cán bộ công an xã ở Đắk Lắk bị thương NHƯ Ý

Cùng ngày, đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 cán bộ Công an xã Ea Ktur (H.Cư Kuin) bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Thay mặt đoàn công tác, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Mười chúc các cán bộ, chiến sĩ công an sớm bình phục, ổn định sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.



Tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở Đắk Lắk NHƯ Ý

Dịp này, đoàn công tác của Công an tỉnh Bình Thuận trao 140 triệu đồng hỗ trợ thân nhân 6 gia đình liệt sĩ và 2 cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 11.6, một nhóm đối tượng dùng dao, súng, bom xăng tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu (H.Cư Kuin) làm 4 cán bộ công an, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân tử vong, 2 cán bộ công an bị thương.