Bình Thuận: Điều tra vụ du khách tử vong trên đảo Phú Quý

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (PC02) và Kiểm sát viên của Viện KSND tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã theo tàu ra huyện đảo Phú Quý để điều tra vụ một du khách tử vong trên đỉnh núi Cao Cát.



Hiện trường vụ việc là núi Cao Cát ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý rất cheo leo C.T.V

Vị trí phát hiện nạn nhân là trên đỉnh núi Cao Cát nằm ở độ cao 106 m. Nạn nhân nằm trước tượng Phật Bà của ngôi chùa. Vị trí này nằm trên đỉnh 1 tảng đá, phía dưới là vực núi sâu rất nguy hiểm.

Để thu thập thêm chứng cứ, rà soát các vật dụng nghi có liên quan đến nguyên nhân tử vong của nạn nhân, các cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT và kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã bám vào sợi dây, leo theo các tảng đá để xuống vực núi sâu. Tại đây, một số vật dụng được cho là liên quan đến vụ việc đã được thu thập lại như điện thoại, giỏ xách của nạn nhân.

Các điều tra viên phải leo dây xuống vực sâu điều tra, làm rõ vụ việc C.T.V

Ngay trong sáng nay, Cơ quan pháp y tỉnh Bình Thuận cũng đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân du khách tử vong. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do mất nhiều máu bởi các vết cắt rất sắc trên cổ.

Theo cơ quan CSĐT, du khách tử vong là Phan Quốc Đại (23 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM). Tối 8.5, ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện đảo Phú Quý đã phát đi thông tin tìm lai lịch thanh niên tử vong và ngay sau đó người nhà của du khách này đã liên hệ với công an để xác nhận.

Công an đến hiện trường là núi Cao Cát cao trên 100 m. Trên núi Cao Cát có một ngôi chùa, nhiều du khách đến chinh phục ngọn núi này C.T.V.

Theo cơ quan công an địa phương, trưa 8.5, nhiều du khách chinh phục núi Cao Cát bất ngờ phát hiện 1 thanh niên tử vong trong tình trạng máu bê bết trên người. Bên cạnh tử thi còn có ít tiền và tờ giấy tùy thân. Tử thi có nhiều vết cắt trên cổ gây chảy máu. Công an H.Phú Quý đã tiến hành bảo vệ hiện trường, bảo quản tử thi để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra điều tra vụ việc theo thẩm quyền.