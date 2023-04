Bình Thuận yêu cầu phân luồng giao thông đảm bảo an toàn lễ khánh thành cao tốc

Theo công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, lễ khánh thành và đưa vào vận hành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được Bộ GTVT phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 29.4. Địa điểm tổ chức lễ khánh thành tại điểm đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc xã Hàm Kiệm, H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Dự kiến, lễ khánh thành này sẽ có 300 đại biểu các bộ ngành, địa phương và đặc biệt có sự tham dự chỉ đạo, cắt băng khánh thành của lãnh đạo Chính phủ.



Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp H.Hàm Thuận Nam và các đơn vị liên quan lập phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, điều kiện về y tế tại địa điểm tổ chức lễ khánh thành và đưa đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự lễ.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được khánh thành vào ngày 29.4.2023 Q.H.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Bình Thuận đảm bảo nguồn lưới điện phục vụ tại khu vực tổ chức lễ khánh thành; VNPT Bình Thuận cùng các đơn vị của Bộ GTVT phục vụ kết nối trực tuyến với điểm cầu Thanh Hóa cho buổi lễ. Chủ tịch UBND tỉnh giao ông Nguyễn Quốc Nam, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT Bình Thuận làm đầu mối, phối hợp Ban Quản lý dự án giao thông 7 (Ban 7) và Văn phòng Bộ GTVT đảm bảo công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu chu đáo...

Như Thanh Niên đã đưa tin, lễ khánh thành hai tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Thanh Hóa) và Phan Thiết - Dầu Giây (Bình Thuận, Đồng Nai) được Bộ GTVT tổ chức vào sáng 29.4, thay vì ngày 30.4 như kế hoạch trước đó.

Điểm tổ chức chính tại Bình Thuận dự kiến có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự chỉ đạo và tuyên bố khánh thành; điểm ở Thanh Hóa dự kiến có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự và cắt băng khánh thành.

Riêng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dự kiến sẽ khánh thành vào dịp 19.5, thay vì dịp 30.4 như kế hoạch ban đầu.