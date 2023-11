Bình Thuận: Truy nã nhiều chủ hụi ở TP.Phan Thiết

Chiều nay (30.11), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT và Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận tổ chức giao ban báo chí tháng 11.2023.



Tại buổi giao ban, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, thông tin đến báo chí nhiều nội dung liên quan đến các đường dây hụi bị bể, gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo thượng tá Khánh, thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết nhận được 369 đơn tố cáo của người dân liên quan đến các đường dây hụi bị vỡ. Những người tố cáo phần lớn ở Bình Thuận và có nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành khác.

Trong đơn tố cáo, các nạn nhân đều cho rằng bị chủ hụi lừa đảo hoặc lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tiền và tài sản rất lớn, khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an TP.Phan Thiết, cung cấp thông tin tại buổi giao ban báo chí chiều 30.11 QUẾ HÀ

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã xác minh có 4 đường dây hụi bị bể, liên quan đến các chủ hụi ở TP.Phan Thiết, gồm: Huỳnh Thị Thúy Vân (27 tuổi), Trần Thị Ngàn (25 tuổi - bỏ trốn nhưng đã hợp tác với cơ quan điều tra), Nguyễn Thị Loan Chi (32 tuổi - đã bị khởi tố, bắt giam) và Nguyễn Thị Hồng Sa (22 tuổi). Các chủ hụi bỏ trốn hiện đang bị công an truy nã.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Bình Thuận, hiện nay Công an TP.Phan Thiết có một tổ công tác đặc biệt chuyên thụ lý đơn tố cáo liên quan các đường dây hụi này. Các cá nhân, chủ 4 đường dây hụi nêu trên, đã bị công an hoãn xuất cảnh. Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ và khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan Chi để điều tra theo quy định. "Các vụ khác đang điều tra, có kết quả sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí để thông tin cho người dân biết", thượng tá Trần Long Khánh thông tin.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, thủ đoạn của các chủ hụi này là thông qua các tài khoản mạng xã hội để huy động tiền chơi hụi. Trong khi các thành viên của đường dây hụi này không biết mặt nhau và không được tiết lộ thông tin về số tiền hụi trong đường dây. Đây chính là kẽ hở để chủ hụi chiếm đoạt tiền của người chơi hụi.

Ông Trần Long Khánh cho biết thêm, trước đây, tại TP.Phan Thiết cũng đã từng xảy ra bể hụi, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết cảnh báo người dân khi tham gia các đường dây hụi phải hết sức cảnh giác để không bị chủ hụi lợi dụng hình thức này nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân.