Bình Thuận: Va chạm với ô tô, hai bà cháu đi xe máy tử vong

Tối 21.7, trên đường ĐT 719 đoạn qua xã Tân Tiến, TX.La Gi (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo hình ảnh camera an ninh, thời điểm này, ô tô biển số 86A-197.37 do tài xế Đặng Anh Tài (38 tuổi, trú TX.La Gi) điều khiển, lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 86B6-320.36 do bà T.T.T.H (59 tuổi, trú TX.La Gi) cầm lái chở cháu gái 14 tuổi đi theo hướng ngược lại.

Chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn CTV

Cú va chạm mạnh làm hai bà cháu văng xuống đường. Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực TX.La Gi cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, hai bà cháu đã tử vong.

Công an xã Tân Tiến đến bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân.

Chiếc xe máy tông vào nhóm người tại hiện trường vụ tai nạn CTV

Sau đó khoảng 10 phút, xe máy biển số 86B6-338.77 do người tên Hùng (17 tuổi) điều khiển, khi chạy đến hiện trường vụ tai nạn đã tông thẳng vào nhóm người đứng ở lề đường. Cú tông làm Hùng và hai người dân bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Lực lượng chức năng của TX.La Gi khám nghiệm hiện trường, điều tra hai vụ tai nạn.