Bình Tinh và 'Nhật thực' bội thu giải thưởng trên sân khấu quốc tế

Niềm vui từ 4 giải vàng dành cho vở diễn, đạo diễn cùng hai diễn viên Lê Trung Thảo và Bình Tinh tại Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ XII diễn ra ở Quảng Tây, Trung Quốc vào cuối năm 2025 còn chưa kịp lắng xuống, thì ê kíp vở cải lương Nhật thực tiếp tục đón tin vui khi nhận được lời mời trực tiếp từ Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á lần III - 2026 tham dự sự kiện tại Vân Nam, Trung Quốc.

Nghệ sĩ Bình Tinh tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 lần III diễn ra tại Vân Nam, Trung Quốc Ảnh: NVCC

Bình Tinh và đạo diễn Lê Nguyên Đạt Ảnh: NVCC

Bình Tinh (thứ 5 từ phải qua) và các đồng nghiệp quốc tế Ảnh: NVCC

Ở lần thứ hai "mang chuông đi đánh xứ người", vở cải lương thể nghiệm Nhật thực (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Lê Nguyên Đạt, thuộc đơn vị Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) tiếp tục tạo kỳ tích với 6 giải xuất sắc: Giải vở diễn xuất sắc nhất cùng 5 giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc - Lê Nguyên Đạt; Nhạc sĩ xuất sắc: Võ Thanh Liêm và Diễn viên xuất sắc giành cho Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Lê Hải.

Nhật thực chinh phục giám khảo quốc tế

Vở Nhật thực chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm Diễn kịch một mình của cố soạn giả Lê Duy Hạnh, từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết. Đến năm 2019, sau khi nhận được sự đồng ý của tác giả, phiên bản cải lương Nhật thực chính thức ra mắt công chúng. Với phần độc diễn đầy nội lực của NSƯT Lê Trung Thảo, tác phẩm tiếp tục chinh phục khán giả, khẳng định sức sống của một kịch bản giàu tính tư tưởng.

NSƯT – đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết: "Từ kịch bản đầu tiên, tôi cũng không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Và phiên bản lần này - bản thứ 9 của tôi với rất nhiều điểm mới lạ khi có đến 6 diễn viên, trong đó 3 diễn viên chính là Lê Trung Thảo, Bình Tinh và Lê Văn Hải. Bên cạnh đó là hai phụ diễn gồm Ngọc Cương (con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân) và diễn viên múa Phượng Hằng. Vở diễn cũng rút gọn chỉ còn 60 phút, phù hợp với yêu cầu của liên hoan là nhìn lại bản sắc dân tộc, có sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại, hướng tới tính đương đại, giao lưu văn hóa thế giới…".

Vở diễn Nhật thực kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại Ảnh: NVCC

Các nghệ sĩ đã cháy hết mình cho vở diễn Ảnh: NVCC

Tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III, vở Nhật thực có 2 suất diễn vào ngày 27 và 29.5 thu hút sự quan tâm của đại biểu các nước và đông đảo khán giả nước bạn. Cả 2 suất diễn, toàn bộ ê kíp đã chinh phục được các thành viên ban giám khảo cũng như các đơn vị tham gia liên hoan.

Ê kíp cho biết Nhật thực nhận được sự đồng cảm của khán giả quốc tế nhờ câu chuyện giàu tính nhân văn, dễ tiếp cận và mang thông điệp chung của nhiều nền văn hóa. Bên cạnh đó, vở diễn còn góp phần giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật cải lương Việt Nam cũng như lan tỏa ý thức bảo tồn loại hình sân khấu truyền thống của dân tộc. Đây cũng là lý do tác phẩm được đánh giá phù hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Chia sẻ niềm vui khi Nhật thực được trao giải Vở diễn xuất sắc và bản thân nhận giải Đạo diễn xuất sắc, NSƯT - đạo diễn Lê Nguyên Đạt bày tỏ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi vở diễn chinh phục được ban giám khảo và khán giả quốc tế. Mỗi lần 'mang chuông đi đánh xứ người', tôi luôn tự đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn cho chính mình trong từng phiên bản dàn dựng. Tôi biết ơn các cộng sự đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của nghệ thuật cải lương Việt Nam trong hành trình kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển của loại hình sân khấu này".

Nghệ sĩ Bình Tinh luôn cảm thấy áp lực và lo lắng

Từng chinh chiến rất nhiều liên hoan sân khấu nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế, đồng thời đoạt khá nhiều giải thưởng, nhưng với Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 lần III, nghệ sĩ Bình Tinh vẫn rất áp lực và lo lắng. Trong vở, Bình Tinh vào vai một cô gái trẻ rất yêu nghệ thuật sân khấu cải lương và đang tìm hiểu về nguồn gốc của cải lương 100 năm qua. Cô đã vào Viện bảo tàng, tiếp cận với những quyển sách xưa cũ... Hình ảnh các bậc tiền nhân của cải lương với từng lời ca, từng động tác vũ đạo như xuất hiện, hòa vào con người của cô gái trẻ…

Bình Tinh chia sẻ: "Đến giờ tôi vẫn còn run khi nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên ở hạng mục Diễn viên xuất sắc. Đây là thành quả quá lớn mà tôi chưa từng dám nghĩ đến. Tôi xin dành giải thưởng này cho ba mẹ, gia tộc Huỳnh Long, các thầy cô và quý khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ mình. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật".

Đoàn nghệ sĩ cải lương Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám khảo Ảnh: NVCC

Còn NSƯT – đạo diễn Lê Nguyên Đạt nhận xét, vai của Bình Tinh là điểm nhấn rất đẹp của vở. "Cô ca diễn đều máu lửa, khi xuất hiện lập tức sân khấu tràn ngập năng lượng, cuốn hút. Ban giám khảo quốc tế nhận định, Bình Tinh là một cô diễn viên có vóc dáng bé nhỏ nhưng đầy tài năng. Khi cô cất giọng hát và biểu diễn có một sức hút rất lạ, như thể cô sinh ra là để hát diễn cải lương, rất xứng đáng với giải thưởng này", đạo diễn Lê Nguyên Đạt nói.

Giải thưởng Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á lần III năm 2026, cùng 5 huy chương vàng đã giành được trước đó, là minh chứng cho hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và không ngừng cống hiến của Bình Tinh. Thành tích này đánh dấu thêm một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, đồng thời khẳng định vị thế của cô trên sân khấu cải lương nước nhà.

Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 lần III diễn ra tại Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 25 – 30.5 với nhiều quốc gia tham gia biểu diễn giao lưu và trao đổi học thuật, như: Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia…



