'Hậu duệ' 26 tuổi của nghệ sĩ Bình Tinh

Nhiều người thường thấy bé Bella Cát Tiên (10 tuổi) - con gái của Bình Tinh nhưng ít người biết Bình Tinh còn có con trai nuôi 26 tuổi. Đó là Nguyễn Nhân Ngọc Cương (sinh năm 1999), đã tốt nghiệp Trường ĐH Hoa Sen, đang nối nghiệp nghệ sĩ Bình Tinh tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật.

Thật ra, Ngọc Cương chính là con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân, anh ruột của Bình Tinh. Nhìn hình, khán giả sẽ nhận ra gương mặt của Ngọc Cương rất giống cha - nghệ sĩ Chinh Nhân lúc còn sống.

Diễn viên Ngọc Cương cùng bạn diễn trong phim Sầu riêng ẢNH: NSCC

Khi Ngọc Cương vừa chào đời thì bà nội Bạch Mai và cô Út Bình Tinh đã mến tay mến chân và nhận nuôi cháu cho đến bây giờ. Lúc nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời vào năm 2016 vì bệnh nặng, Ngọc Cương đang học lớp 11...

Bình Tinh cho biết: "Hồi mẹ Bạch Mai còn sống, mẹ cũng rất muốn cho cháu Ngọc Cương nối nghiệp dòng tộc. Tuy nhiên, tôi và con trai đã thống nhất với nhau là phải tập trung vào việc học văn hóa, hoàn thành xong đại học rồi mới tính chuyện tham gia nghệ thuật. Cũng chính vì thế mà Ngọc Cương vào nghề muộn, 2 năm qua con mới có những bước tiến trong sự nghiệp, được khán giả bắt đầu chú ý…".

Bình Tinh rơi nước mắt khi Ngọc Cương diễn tương tác với ba Chinh Nhân qua màn hình

Tốt nghiệp đại học, Ngọc Cương theo học lớp diễn kịch của NSƯT Hữu Châu và đầu quân về sân khấu kịch Trương Hùng Minh diễn các vai nhỏ. Năm 2024, Ngọc Cương bén duyên điện ảnh khi tham gia vào web drama Sầu riêng dài 8 tập (nghệ sĩ Ngọc Huyền sản xuất).

Bất ngờ hơn khi vai diễn đầu đời này của Ngọc Cương được đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh. Dù không đoạt giải nhưng đây là niềm vinh dự lớn của chàng diễn viên vừa chạm ngõ phim ảnh. Sau vai diễn này, Ngọc Cương tiếp tục được chọn vào vai Đăng trong web drama 8 tập Yêu nhau ngày nắng ấm của đạo diễn Nguyễn Thành Nam, đang được công chiếu.

Ngọc Cương là con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân ẢNH: NSCC

"Tôi thật sự hạnh phúc vì giờ đã có tới 2 hậu duệ theo nghề là con gái Bella Cát Tiên và Ngọc Cương", nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ ẢNH: NSCC

Mới đây, trong lễ giỗ Tổ của đoàn Huỳnh Long tại sân khấu Hồng Liên, nhiều người bất ngờ và nghệ sĩ Bình Tinh bật khóc khi nhìn thấy Ngọc Cương xuất hiện trên sân khấu, trong tiết mục cuối với trang phục tuồng cổ do đạo diễn - NSND Hữu Quốc dàn dựng, để Ngọc Cương diễn tương tác với ba Chinh Nhân qua màn hình. Đó là những thước phim trong vở Nỗi oan hoàng hậu mà khi còn sống, nghệ sĩ Chinh Nhân và Bình Tinh đã diễn chung. Không chỉ có ca vài đoạn, Ngọc Cương còn diễn vũ đạo y hệt cố nghệ sĩ Chinh Nhân. Tiết mục còn có sự tham gia của bé Bella Cát Tiên càng khiến Bình Tinh như thấy lại hình ảnh ngày nào của mình và anh trai trên sân khấu.

Bình Tinh xúc động: "Trước khi chương trình này diễn ra, tôi và ba nuôi Kim Tử Long có chuyến lưu diễn ở Úc, mọi việc tập luyện cho đêm diễn do đạo diễn Hữu Quốc đảm nhận. Chính anh Hữu Quốc và các nghệ sĩ trong đoàn đã bí mật tập cho Ngọc Cương ca diễn, các động tác vũ đạo để con được sống cùng cái nôi tuồng cổ của gia tộc. Cho đến đêm diễn chính thức, lúc tiết mục cuối diễn ra thì tôi từ bất ngờ đến sửng sốt khi nhìn thấy con trưởng thành. Tôi thật sự hạnh phúc vì đã có tới 2 hậu duệ là con gái Bella Cát Tiên và Ngọc Cương".

Ngọc Cương trong trang phục tuồng cổ do NSND Hữu Quốc dàn dựng ẢNH: NSCC

Diễn viên Ngọc Cương (hàng thứ 2, ngồi, thứ 3 từ trái qua) cùng các bạn diễn đang tập vở Cô gái triệu đô (sân khấu kịch Trương Hùng Minh) ẢNH: NSCC

Hiện tại, Ngọc Cương đang tập vở kịch Cô gái triệu đô trên sân khấu kịch Trương Hùng Minh với một vai diễn "có da có thịt", nhiều tính cách.

"Ngoài biểu diễn nghệ thuật, Ngọc Cương còn phụ mẹ trong kinh doanh. Còn quá sớm để nói về tương lai nhưng thấy con hiếu thảo, đặc biệt là yêu nghề, tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi để cho con tự quyền lựa chọn con đường tương lai của mình, không can thiệp vào. Bởi con yêu nhảy múa, diễn kịch, đóng phim hay hát cải lương đều là nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì đều quý như nhau…", Bình Tinh tâm sự.