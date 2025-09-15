Binz bối rối khi đồng nghiệp tiết lộ nam rapper 'sắp lấy vợ'

Trong tập 8 Chiến sĩ quả cảm, dàn sao Việt như Binz, Tiến Luật, bắt đầu với hành trình rèn luyện thể lực khi băng qua 5km đường dốc cùng các thử thách như trèo tường, leo dây, bò trườn kẽm gai… Bài tập này không chỉ nhằm rèn luyện kỹ năng độc lập tác chiến, mà còn là bài thi thực sự về tinh thần đồng đội.

Dàn chiến sĩ nhập vai tiếp tục bước vào các thử thách khó của Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NSX

Hai chiến sĩ rút khỏi đội hình, Binz bất ngờ trước cường độ tập luyện

Vì cường độ nặng, Ngô Kiến Huy và Thành Trung buộc xin rút khỏi đội hình. Theo nhà sản xuất, giọng ca Mưa sao băng rời hàng do chấn thương chân kéo dài, còn Thành Trung buộc phải tạm dừng chặng hành trình vì tình trạng sức khỏe không còn đáp ứng. Cơn sốt cao kéo dài khiến thể lực suy kiệt cùng chấn thương dây chằng ngày một nghiêm trọng và tình trạng tràn dịch khớp gối đã trở thành rào cản lớn.

Giữa những khoảng nghỉ ngơi, các nghệ sĩ có dịp trò chuyện về hành trình rèn luyện gian khổ. Binz choáng ngợp trước sức mạnh của những người chiến sĩ, thậm chí anh còn cho rằng cường độ tập luyện của họ còn khắc nghiệt hơn cả những vận động viên chuyên nghiệp, đặc biệt cách phản đòn của họ để lại sát thương cao. Nghe vậy, Tiến Luật đáp rằng Binz cũng rất cần những bài huấn luyện này vì nam rapper “sắp lấy vợ”. Trước tình huống bất ngờ khi đàn anh hé lộ tình trạng hôn nhân của mình, Binz cười, tỏ vẻ ngại ngùng.

Binz bị đồng nghiệp trêu chọc về chuyện tình cảm Ảnh: NSX

Nhắc đến các hậu phương, Lê Dương Bảo Lâm cũng tiết lộ cuộc gọi không được lên sóng giữa Tiến Luật với Thu Trang. Anh kể: “Nãy anh Tiến Luật gọi điện thoại xin vợ 5 triệu làm động lực quay show cực khổ, ảnh nói nửa tiếng đồng hồ không cho ai ngủ mà vợ ảnh cũng không chịu”. Tiết lộ này của nam diễn viên khiến mọi người được phen bật cười.

Sau đó tất cả tiếp tục bài tập vượt bãi vật cản. Trong quá trình thực hiện, Lê Dương Bảo Lâm gặp chấn thương. Khi chỉ huy đề nghị dừng lại để kiểm tra thì mới phát hiện vết thương ở đầu của chiến sĩ nhập vai, lập tức gọi đội ngũ quân y vào xử lý. Sau đó, nam diễn viên vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, được đại úy Nguyễn Đức Duân tuyên dương. Trong khoảnh khắc này, Lê Dương Bảo Lâm xúc động bật khóc vì nhận được sự công nhận của chỉ huy.

Các thử thách đòi hỏi sự kiên trì của các nghệ sĩ Ảnh: NSX

Chưa dừng lại, các chiến sĩ còn trải qua bài huấn luyện nằm trong lòng đất sâu để ngụy trang, một trải nghiệm khiến họ nhận ra sự khắc nghiệt không chỉ đến từ chướng ngại vật nhân tạo, mà còn từ thiên nhiên như thiếu oxy khiến hơi thở dồn dập cùng sự bủa vây của côn trùng, sâu bọ. Đại úy Nguyễn Đức Duân đặc biệt tuyên dương bốn cá nhân đã thể hiện tốt tinh thần bền bỉ, không bỏ cuộc của Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân, Hưng Nguyễn và MONO.

Ở bài tập huấn thứ hai, các chiến sĩ nhập vai được huấn luyện chiến đấu với bộ khí tài 5 loại súng cơ bản và thiết bị kỹ thuật hiện đại. Sau đó, cả đội bước vào bài kiểm tra bắn đạn thật với hai loại súng vừa học. Tiến Luật bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian đi lính cách đây hơn 20 năm, còn Lê Dương Bảo Lâm thì dí dỏm kể: “Trước giờ tôi chỉ chơi súng nhựa của mấy đứa nhỏ, không nghĩ có ngày được cầm súng thật bắn đạn thật”. Sau đó, chỉ huy trao tặng huy hiệu vinh danh chiến sĩ nhập vai Kiều Minh Tuấn, người đã thể hiện sự tập trung và bản lĩnh vượt trội trong hai bài kiểm tra.