Bitcoin tăng giá trước tin đồn ETF được phê duyệt

Theo Coin Metrics, Bitcoin tăng 1,5% khi nhiều công ty như BlackRock, Grayscale đã nộp bản cập nhật hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), bao gồm thông tin về mức phí. Những cập nhật này được cho là bước thay đổi cuối cùng trước khi SEC đưa ra quyết định phê duyệt.

Jim Angel - Phó giáo sư tại Đại học Georgetown (Mỹ) ví đây là một cuộc chiến về giá cả, khi có quá nhiều nhà cung cấp quỹ ETF trên thị trường nên các công ty buộc phải đưa ra mức phí cạnh tranh hơn.



Hiện có hơn 10 công ty đang tranh nhau thành lập quỹ ETF Chụp màn hình

Theo CNBC, SEC phải công bố quyết định cho đơn đăng ký ETF của công ty Ark Invest và 21Shares vào hạn chót ngày 10.1. Một số người dự đoán cơ quan này sẽ phê duyệt nhiều đơn đăng ký cùng một lúc để tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho các công ty.

Trong suốt 10 năm qua, SEC đã từ chối nhiều đơn xin thành lập ETF Bitcoin với lý do Bitcoin được ấn định trên những sàn giao dịch không được quản lý, khiến cơ quan không thể đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư. Theo Financial Times, SEC đang chịu rất nhiều áp lực sau khi thua kiện vì từ chối đơn đăng ký của công ty Grayscale.

Jay Clayton - Cựu chủ tịch SEC cho biết việc chấp thuận quỹ ETF là điều không thể tránh khỏi, đây sẽ là bước tiến lớn không chỉ đối với Bitcoin mà còn cho ngành tài chính nói chung.

Nhiều nhà đầu tư nhận định tác động của việc chấp thuận quỹ ETF Bitcoin đã được đánh giá quá cao nhưng sự kiện này vẫn sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn từ các tổ chức có tầm nhìn dài hạn.

Công ty đầu tư Galaxy Digital ước tính quy mô thị trường của quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ có thể đạt khoảng 14.000 tỉ USD trong năm đầu tiên sau khi ra mắt, sau đó tăng lên 26.000 tỉ USD trong năm tiếp theo và 39.000 tỉ USD vào năm thứ ba.

Ngoài ra, sự lạc quan xung quanh Bitcoin đã giúp đồng Ether tăng gần 1%. Một số công ty đăng ký thành lập quỹ ETF Bitcoin cũng nộp đơn xin phê duyệt quỹ ETF dành cho Ether, SEC sẽ xem xét các đơn này vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, cổ phiếu trong lĩnh vực tiền số có sự sụt giảm. Cụ thể, cổ phiếu của Coinbase giảm hơn 3%, các công ty khai thác tiền số như Iris Energy và Marathon Digital đều giảm khoảng 4%, trong khi cổ phiếu của Riot Platforms giảm dưới 2%.