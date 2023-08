Bitexco nói gì về Hà Nội thu hồi hơn 5 ha đất tại The Manor Central Park?

TP.Hà Nội đã giao cho Bitexco đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Bitexco cho biết, thực hiện thông báo số 960/TB/TU ngày 6.5.2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại là The Manor Central Park) tại P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, ngày 30.6.2015, UBND TP.Hà Nội có quyết định số 3021/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư (giai đoạn 1) The Manor Central Park do Bitexco làm chủ đầu tư.

Khu đô thị The Manor Central Park được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật BITEXCO

Bitexco cũng là nhà đầu tư thực hiện dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, H.Thanh Trì, theo hợp đồng BT ký năm 2014.

Đối với dự án đường BT, nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng và thực hiện bàn giao tuyến đường số 1 và tuyến số 5 theo dự án BT đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Riêng đối với hạng mục nút giao cầu vượt đang chờ chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công xây dựng.

Đối với dự án khu đô thị, tổng diện tích là 65,8 ha. Trong đó có 20,8 ha là đất đối ứng, để doanh nghiệp kinh doanh thu hồi vốn và lợi nhuận. Giai đoạn 1, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 65,8 ha; đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phát triển quỹ đất 14,2 ha/20,8 ha đất đối ứng theo quy hoạch được duyệt.

Giai đoạn 2: 6,6 ha/20,8 ha đất đối ứng, theo quy hoạch được duyệt là các khối nhà chung cư cao tầng. Bitexco đã giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn bộ khu đô thị theo quy hoạch.

Theo đó, nhằm đảm bảo đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh và hiệu quả, UBND thành phố giao cho Bitexco đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đô thị, các công trình nhà ở thấp tầng, công trình công cộng và hạ tầng xã hội (trong đó phần diện tích 52.936,3 m2 đất gồm các ô đất 8-NT, 16-NT, 1-CC, 12-CC; ô đất số 13 là quỹ đất dự phòng đối ứng cho dự án BT và ô đất số 18 là quỹ đất 20% của dự án).

Đến nay, Bitexco đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích 65,8 ha của dự án The Manor Central Park theo quy hoạch. Đồng thời hoàn thành hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư (giai đoạn 2) theo quyết định chấp thuận đầu tư (giai đoạn 1) số 3021/QĐ-UBND ngày 30.6.2015.

Kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết

Bitexco cho biết, hiện trạng các lô đất đều đã được giải phóng mặt bằng và đang ươm cây bóng mát. Ngày 22.12.2022, Bitexco đã họp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội về việc thống nhất kế hoạch thu hồi diện tích 52.936,3 m2 đất tại The Manor Central Park.

Chủ đầu tư Bitexco tiếp tục kiến nghị nhằm phát triển đồng bộ khu đô thị BITEXCO

"Suốt thời gian qua, Bitexco luôn tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các báo cáo, trình UBND thành phố báo cáo Bộ KH-ĐT, Thủ tướng xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của nhà đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại công văn số 7850/VPCP-CN ngày 27.10.2021", thông tin từ Bitexco nêu.

Bitexco cho rằng, để đảm bảo phát triển đồng bộ khu đô thị theo đúng chủ trương và mục tiêu của Thành ủy và UBND TP.Hà Nội, trong quá trình phát triển dự án, Bitexco đã có nhiều văn bản kiến nghị, đề xuất TP.Hà Nội sớm phê duyệt hồ sơ chấp thuận đầu tư (giai đoạn 2) của dự án; chấp thuận cho Bitexco được đầu tư xây dựng trên các ô đất (thuộc phần quỹ đất 52.936,3 m2)

Ngày 20.5.2020, Bitexco cũng có văn bản gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội báo cáo, giải trình cụ thể và đề nghị đơn vị này chờ ý kiến phê duyệt cuối cùng của UBND thành phố về việc giao đầu tư.

Ngày 29.11.2022, Bitexco cũng có văn bản Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội và Sở TN-MT, UBND TP.Hà Nội về việc bàn giao diện tích 52.936,3 m2 đất tại The Manor Central Park. Trong đó tiếp tục đề nghị Sở TN-MT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội xem xét, lùi thời hạn bàn giao đến khi có ý kiến cuối cùng của các cấp có thẩm quyền.