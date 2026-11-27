Black Friday 27.11, nhiều cửa hàng tại TP.HCM đồng loạt tung chương trình giảm giá 70 - 80% để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, đằng sau những mức ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng có thực sự mua được hàng với giá tốt?

Giảm giá sâu, người mua vẫn cân nhắc

Ghi nhận tại AEON MALL Tân Phú (TP.HCM) trong ngày Black Friday 27.11, nhiều gian hàng thời trang, giày dép triển khai chương trình khuyến mãi với mức giảm lên đến 80%. Các biển quảng cáo ưu đãi được đặt tại nhiều vị trí, thu hút khách hàng tham quan và mua sắm.

Nhiều mặt hàng được giảm giá tới 80% tại AEON MALL Tân Phú ẢNH: THÁI HÒA

Đáng chú ý, khu vực sảnh đông của AEON MALL Tân Phú, nơi tập trung nhiều gian hàng thời trang thể thao, thu hút đông đảo khách hàng. Hàng trăm người lựa chọn quần áo, giày thể thao, một số khu vực còn ghi nhận tình trạng khách xếp hàng chờ thanh toán. Những bảng hiệu giảm giá đến 80% trở thành điểm thu hút người mua.

Nhiều mặt hàng có mức giảm đáng kể. Chẳng hạn, một số mẫu quần áo có giá niêm yết 1,6 triệu đồng được giảm còn 470.000 đồng, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Tuy nhiên, theo chị Như Quỳnh (25 tuổi, nhân viên văn phòng), không phải sản phẩm nào cũng có mức ưu đãi như nhau. Qua những lần săn sale Black Friday ở các mùa trước, chị nhận thấy những mặt hàng được giảm giá sâu thường là sản phẩm từ các mùa trước, mẫu mã đã cũ hoặc không còn hợp xu hướng.

Các mặt hàng giày dép, quần áo thể thao được nhiều khách hàng quan tâm, lựa chọn tại khu vực giảm giá ở AEON MALL Tân Phú ẢNH: THÁI HÒA

“Các sản phẩm tôi dự định mua đều là những sản phẩm mới nhưng mức giá giảm lại thấp hơn, vì vậy tôi không mua được gì cả”, chị Quỳnh chia sẻ.

Tại Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM), không khí mua sắm dịp Black Friday cũng rất sôi động. Khắp các tầng, hàng loạt biển hiệu ưu đãi với mức giảm lên đến 50% phủ kín mặt tiền cửa hàng. Các chương trình khuyến mãi trải rộng ở nhiều ngành hàng, từ thời trang, giày dép, túi xách đến mỹ phẩm, phụ kiện.

Chị Nguyễn Hiền, một khách hàng mua sắm tại đây, cho biết bản thân vẫn duy trì thói quen mua sắm theo nhu cầu, nhưng thường tranh thủ mua nhiều hơn vào những dịp giảm giá.

“Tùy theo sản phẩm, tôi thấy những mặt hàng thông dụng thường là qua đợt mẫu nên cửa hàng giảm để bán hết hàng thôi. Còn để thật sự giảm sâu thì chắc một năm chỉ có một lần vào hôm nay”, chị Hiền chia sẻ.

Không chỉ người tiêu dùng trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng tranh thủ tham quan, mua sắm tại các cửa hàng ở Vincom Center Đồng Khởi (TP.HCM) ẢNH: YẾN NHI

Đa dạng mặt hàng

Không chỉ thời trang, nhiều ngành hàng khác như giày dép, túi xách và phụ kiện cũng được các thương hiệu đưa vào chương trình khuyến mãi dịp Black Friday. Tại AEON MALL Tân Phú, nhiều gian hàng triển khai ưu đãi với mức giảm khác nhau, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Tại gian hàng Pierre Cardin, nhân viên bán hàng cho biết chương trình Black Friday năm nay áp dụng ưu đãi cho cả những mẫu giày mới, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm thuộc bộ sưu tập cũ. Trong đó, giày tây là một trong những dòng sản phẩm bán chạy tại cửa hàng.

Các mẫu túi xách, ví tại gian hàng LeSAC thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng nữ trong dịp Black Friday ẢNH: THÁI HÒA

Trong khi đó, tại gian hàng LeSAC, nhiều mẫu túi xách và ví cũng được đưa vào chương trình khuyến mãi dịp Black Friday.

“Những mẫu ví này năm ngoái tụi mình chỉ sale 5%, nhưng năm nay tụi mình giảm giá 10%”, một nhân viên cho biết.

Tại Vincom Center Đồng Khởi, các chương trình khuyến mãi cũng trải rộng ở nhiều ngành hàng, từ thời trang, giày dép, túi xách đến mỹ phẩm và phụ kiện. Nhiều cửa hàng treo biển ưu đãi lên đến 50%, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm.