Black Myth: Wukong nhận được đề cử lớn tại The Game Awards 2024

Theo Tech4Gamers, trò chơi hành động nhập vai Black Myth: Wukong đình đám của Trung Quốc đã vượt qua nhiều tranh cãi để ghi danh vào đề cử Game of the Year (GOTY) tại The Game Awards 2024.

Black Myth: Wukong vừa lọt vào danh sách đề cử Game of the Year ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Black Myth: Wukong nhắm đến giải thưởng danh giá nhất của làng game

Trước đó, Black Myth: Wukong đã nhận phải nhiều chỉ trích từ một số kênh truyền thông về việc thiếu sự đa dạng và tính bao hàm. Tuy nhiên, trò chơi lại được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, với vô số lời khen ngợi trên Steam.

Việc Black Myth: Wukong lọt vào đề cử GOTY được xem là một bất ngờ lớn. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy ban giám khảo đã nhìn nhận những giá trị mà trò chơi mang lại, vượt lên trên những tranh cãi.

Cạnh tranh với Black Myth: Wukong trong hạng mục GOTY là những tên tuổi đình đám như Shadow of the Erdtree, Astro Bot và Final Fantasy 7 Rebirth. Đây đều là những ứng cử viên nặng ký, hứa hẹn một cuộc đua đầy kịch tính.

Ngoài GOTY, Black Myth: Wukong còn được đề cử ở 3 hạng mục khác gồm chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, trò chơi hành động hay nhất và chỉ đạo trò chơi hay nhất.

The Game Awards 2024 sẽ diễn ra vào ngày 13.12 tới. Liệu Black Myth: Wukong có thể làm nên lịch sử, trở thành tựa game Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng GOTY?