BlackPink chia sẻ loạt ảnh ở concert tại Hà Nội, nhắn nhủ sẽ tái ngộ fan Việt

Jisoo chia sẻ ảnh tại concert Born Pink ở Hà Nội INSTAGRAM NV

Tối 1.8, trên Instagram, các thành viên BlackPink bất ngờ cập nhật loạt video và ảnh được quay, chụp ở Hà Nội nhân dịp đến đây tổ chức concert Born Pink vào cuối tháng 7.2023. Jisoo là người mở màn với loạt ảnh selfie quyến rũ sau cánh gà và tại khách sạn.

Đặc biệt, chị cả nhóm BlackPink còn chia sẻ giây phút tươi cười rạng rỡ đội nón lá, quà của fan Việt tặng. Jisoo viết bằng tiếng Anh: "I had such a good time in Vietnam, where I visited for the first time! I got a lot of energy from Blink! See you soon. I love you" (tạm dịch: Mình đã có quãng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, nơi mà mình lần đầu đến. Mình đã nhận được rất nhiều năng lượng từ Blink (fandom của BlackPink). Hẹn sớm gặp lại. Mình yêu mọi người).

Jennie cập nhật story Instagram clip nhảy theo ca khúc See tình và đoạn bắn pháo hoa tại concert INSTAGRAM NV

Tương tự, Jennie cũng check in tại thủ đô Việt Nam với những khoảnh khắc ấn tượng tại concert Born Pink ở Hà Nội. Cô ghi trạng thái: "Hanoi. Thank you so much for two amazing nights" (Hà Nội. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì hai đêm tuyệt vời này).

Đáng chú ý, ở phần story Instagram, Jennie còn đăng thêm video cô nhảy theo hit See tình của Hoàng Thùy Linh và màn pháo hoa rực rỡ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong đêm diễn tại Hà Nội vừa qua.

Jennie (trái) và Rosé gửi lời cảm ơn đến fan Việt INSTAGRAM NV

Riêng Rosé làm fan Việt Nam hạnh phúc hơn hết khi chia sẻ ảnh bánh kem do người hâm mộ Việt tặng. Thậm chí, chủ nhân hit Gone còn gửi lời yêu thương đến fan bằng tiếng Việt: "V- Blinkssss. So happy to be able to visit our V-Blinks finally! I’ve been waiting for this day so much. Tôi yêu bạn, Vietnam. I cannot wait to be back". (Các Blink Việt Nam ơi. Thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể ghé thăm V-Blinks của chúng mình! Mình đã chờ đợi ngày này rất lâu. Tôi yêu bạn, Việt Nam. Mình nóng lòng muốn trở lại nơi này).

Việc Jisoo và Rosé úp mở mong muốn quay lại Việt Nam khiến cộng đồng fan Việt của BlackPink phấn khích. Nhiều người hâm mộ phỏng đoán nhóm nhiều khả năng sẽ trở lại thời gian tới.

Rosé nhiều lần giao lưu bằng tiếng Việt với khán giả trong hai đêm diễn ở Hà Nội INSTAGRAM NV

Hai đêm diễn concert Born Pink tại Hà Nội diễn ra vào tối 29 và 30.7 thu hút hàng chục ngàn khán giả trong nước lẫn quốc tế. Fan hy vọng sau BlackPink sẽ có thêm nhiều sao Kpop nói riêng và nghệ sĩ quốc tế nói chung đến Việt Nam tổ chức biểu diễn, giao lưu người hâm mộ.

Ngày 31.7, thay mặt lãnh đạo TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn BlackPink đã mang đến cho khán giả thủ đô, du khách trong và ngoài nước hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ. Đồng thời, sự thành công của hai đêm nhạc tiếp tục khẳng định hình ảnh của thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, thân thiện và khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế của thủ đô.