BlackPink đạt được thành tích mới trước ngày sang Việt Nam

BlackPink trình diễn tại lễ hội British Summer Time (BST) Hyde Park ở London Allkpop

Là lễ hội âm nhạc lớn của London (Anh), việc được mời tham dự với vai trò headliner (nhóm được chọn để trình diễn cuối cùng với tiết mục hoành tráng, thường thu hút được sự chú ý của khán giả) ở BST Hyde Park có thể được xem là một vinh dự lớn đối với BlackPink. Hơn hết, BlackPink cũng chính là nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn ở lễ hội âm nhạc lớn ở Anh.

Sự kiện diễn ra tại Công viên Hoàng gia Anh đã thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn khán giả. Đơn vị tổ chức BST Hyde Park cho biết hơn 65.000 vé cho buổi diễn ngày 3.7 (theo giờ Việt Nam) được bán hết sạch trong thời gian ngắn mở bán. Phần lớn người hâm mộ đều rất vui và phấn khích, thậm chí một số người bay nửa vòng trái đất để tham dự sự kiện.

Người hâm mộ xếp hàng cả ngày để đến trước hàng rào tại Hyde Park Getty images

Phần lớn các màn trình diễn tại BST Hyde Park không có nhiều sự thay đổi so với Coachella 2023. Song, với phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, BlackPink vẫn mang đến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng hoành tráng và ấn tượng. Đặc biệt là tiết mục solo của Lisa Money. Vượt quá sức tưởng tượng của fan, phần trình diễn của em út bùng nổ với loạt vũ đạo sexy, khoe trọn đường cong của cơ thể trong bộ outfit đỏ rực khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ngoài ra, Jennie còn mang bản hit Solo đình đám quay trở lại đốt cháy sân khấu. Trong khi đó Jisoo trình diễn ca khúc Flower, Rosé biểu diễn ca khúc Gone và On The Ground.



Lisa trình diễn hết mình trong chiếc áo lưới đỏ kết hợp quần da và boot cao tone đen đỏ gây sốt cộng đồng mạng Lisaxoxo97

Không chỉ “làm mưa làm gió" với màn trình diễn ở BST Hyde Park, các cô nàng tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng của mình khi nắm giữ nhiều thành tích mới. Theo đó, chị cả Jisoo giành vị trí số 1 với Flower trong chương trình SBS Inkigayo tập phát sóng hôm 2.7 với tổng số điểm là 6,961. Kể từ khi phát hành ngày 31.3, đây là lần thứ 3 Flower giữ vị trí này đồng nghĩa với việc bài hát đã đạt được triple crown. Không hề kém cạnh nàng thơ nhà Dior, ca khúc solo Money của Lisa đã vượt qua 800 triệu lượt nghe trên Spotify sau 657 ngày kể từ khi phát hành hôm 10.9.2021 giúp cô trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên và duy nhất của Kpop đạt kỷ lục này. Trang Fanpage của nhóm cũng thông báo tính đến sáng 4.7, MV BOOMBAYAH đạt 1,6 tỉ lượt xem trên YouTube đồng thời gửi lời cảm ơn đến các fan toàn cầu.



BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập vào năm 2016 gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Nhóm trở thành hiện tượng âm nhạc quốc tế và đạt nhiều thành công trên toàn cầu với các ca khúc như Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, How You Like That... Ước tính của Celebrity Net Worth năm 2023, các thành viên có tổng tài sản khoảng 62 triệu USD sau 7 năm ra mắt. Theo lịch trình công bố trước đó, concert Born Pink của BlackPink sẽ diễn ra vào hai đêm 29 và 30.7 ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.