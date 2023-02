BlackPink vượt mặt loạt sao quốc tế, vào top nghệ sĩ phong cách nhất 2023

Tạp chí nước Mỹ Rolling Stone vừa công bố danh sách thường niên lần thứ hai về những nghệ sĩ ăn mặc phong cách nhất trong năm. Những người làm việc trong giới thời trang, âm nhạc, văn hóa đã lựa chọn và xếp hạng 25 nghệ sĩ mà họ cho là phong cách nhất 2023.

Xuất hiện ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng năm nay chính là nhóm nhạc nữ 4 thành viên BlackPink. Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa xuất sắc vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Billie Eilish (hạng 20), Harry Styles (hạng 22) hay Beyoncé (hạng 23). Nhóm được khen ngợi khi có thể cân bằng giữa phong cách đường phố, nổi loạn và quyến rũ. Tạp chí viết: "Phong cách của họ tiếp tục phát triển theo thời gian. Khi thế giới thời trang quay trở lại những năm 1990 và 2000, họ đã đi trước một bước. Rõ ràng không có ban nhạc nào trên hành tinh này có thể kết hợp tốt với thời trang cao cấp như vậy".

BlackPink vượt nhiều sao quốc tế đình đám, giành hạng cao trong top nghệ sĩ phong cách nhất năm 2023 YG ENTERTAINMENT

Trong khi đó, bạn trai cũ của HyunA - Dawn xếp hạng 16. Anh được đánh giá: "Các rapper Hàn Quốc sở hữu nhiều phong cách tuyệt vời và Dawn đang dẫn đầu phong trào". Rolling Stone viết: "Năm ngoái, nghệ sĩ 28 tuổi chuyển sang kiểu tóc đỏ rực, hoàn toàn phù hợp với trang phục mang họa tiết hoa cùng màu sắc táo bạo của anh. Bên cạnh đó là khả năng biến hóa đa dạng với những phụ kiện hoang dã và tưởng chừng như không hợp thời trang mà anh ấy yêu thích".

Bạn trai cũ của HyunA được khen ngợi với gu thời trang độc đáo INSTAGRAM NV

Là thành viên duy nhất của BTS được gọi tên, J-Hope đứng ở vị trí thứ 21 trong danh sách. "Là thành viên đầu tiên của BTS phát hành album solo, J-Hope hiểu rằng bản thân được kỳ vọng rất cao khi anh ấy bước lên sân khấu một mình mà không có các thành viên khác tại Lollapalooza. Không quá ngạc nhiên, nam ca sĩ đã thể hiện xuất sắc trong cả khía cạnh âm nhạc và ngoại hình vào đêm đó. J-Hope đang viết một chương mới trong sự nghiệp của mình và thời trang là một phần quan trọng trong đó", Rolling Stone chia sẻ.

J-Hope là thành viên duy nhất của BTS xuất hiện trong danh sách này GETTY IMAGES

Mặt khác, bên cạnh sao Hàn, danh sách 25 nghệ sĩ phong cách nhất năm 2023 của Rolling Stone còn bao gồm nhiều nghệ sĩ quốc tế đình đám khác. Dẫn đầu là Steve Lacy, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ được ví như một ngôi sao R&B vừa chớm nở đang dần trở thành một ông hoàng thời trang đúng nghĩa. Đây được coi là một trường hợp táo bạo với giới mộ điệu. Giọng ca Bad Habit biết cách chọn trang phục giống như cách anh xoay chuyển với bản hit Number One. Đến năm 2023, rất ít người thể hiện và tôn vinh phong cách được như anh ấy. Lacy dễ dàng lột tả tính cách của mình với thời trang từ cuộc sống thường nhật cho đến khi lên sân khấu. Đối với anh, quần áo như một phần mở rộng cho bản sắc nghệ thuật của chính mình.

Steve Lacy dẫn đầu top 25 nghệ sĩ phong cách nhất năm 2023 GETTY IMAGES

Nối tiếp Steve Lacy là nữ ca sĩ cá tính Doja Cat. Theo Rolling Stone, Doja là một nhân vật có vị thế nhất định trong nền văn hóa đại chúng vào thời điểm này, vì thế, thật khó tin khi mãi đến năm 2022 cô mới lần đầu tiên tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Tại buổi trình diễn của nhà thiết kế Thom Browne, Doja ngồi ở hàng ghế đầu, giữa huyền thoại Janet Jackson và người đồng nghiệp am hiểu phong cách Jaden Smith. Chủ nhân hit Kiss me more diện một chiếc áo choàng hình cà vạt đầy ấn tượng. Chưa dừng lại ở đó, trong show diễn ở Paris của thương hiệu AWAKE Mode, cô trở thành trung tâm của sự chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục họa tiết kẻ caro được cách điệu và sơn vàng cả cơ thể một cách độc đáo. Trong bất kỳ ngữ cảnh nào, giọng ca Say so đều có thể làm cho những thứ vốn bị phóng đại trở nên tự nhiên và nâng tầm những thứ trần tục lên bậc xa hoa, sang trọng hơn hẳn.

Doja Cat luôn biết cách biến hóa đa dạng trong thời trang GETTY IMAGES/GC IMAGES

Ngoài ra, các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Rosalía, Rihanna, Lil Nas X, BlackPink, Tyler, Bad Bunny, Moses Sumney, FKA Twigs...