Theo Gaming Bolt, Blizzard đã công bố lịch trình đầy đủ cho sự kiện BlizzCon 2023 sắp tới của công ty. Sự kiện trò chơi dự kiến diễn ra vào ngày 3.11 và 4.11, với nội dung tập trung vào việc giới thiệu toàn bộ các trò chơi mà công ty đang hỗ trợ.

Điều đáng chú ý nhất của lịch trình là các phân đoạn "What’s Next" – điều gì sẽ diễn ra trong tương lai. Với các tên tuổi lớn như World of Warcraft, World of Warcraft Classic, Hearthstone: Heroes of Warcraft và Overwatch 2 đều có phân đoạn "What’s Next" của riêng chúng, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn rõ ràng hơn liên quan đến kế hoạch về nội dung trong tương lai cho các tựa game này.

Blizzard chính thức công bố lịch trình sự kiện BlizzCon 2023 BLIZZARD

Đối với World of Warcraft, cộng đồng có thể sẽ được nhìn thoáng qua về bản mở rộng tiếp theo của trò chơi, cùng với kế hoạch cập nhật nội dung trong tương lai dành cho bản mở rộng Dragonflight hiện đang hoạt động. Tuy nhiên, hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị nhất là WoW Classic, vì động thái sắp tới của trò chơi sẽ là khởi động bản mở rộng Cataclysm, điều này sẽ đưa nó thoát ra khỏi danh mục "Classic – cổ điển" của World of Warcraft.

BlizzCon 2023 cũng sẽ có các phân đoạn Deep Dive (trình bày chi tiết) về World of Warcraft và Overwatch 2. Kết thúc ngày đầu tiên của sự kiện sẽ là một phân đoạn mang tên Warcraft Rumbles, trong khi toàn bộ sự kiện đều sẽ được kết thúc bằng màn trình diễn của nhóm nhạc K-Pop LE SSERAFIM.

Dưới đây là lịch trình cụ thể của BlizzCon 2023 (theo giờ Thái Bình Dương - PDT):

Ngày 3.11:

11 giờ (1 giờ sáng theo giờ Việt Nam) – Opening Ceremony

13:30 (3 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam) – World of Warcraft: What’s Next

14:30 (4 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam) – Overwatch 2: Deep Dive

15:30 (5 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam) – World of Warcraft Classic: What’s Next

16:30 (6 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam) – Hearthstone: What’s Next

17:30 (7 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam) – Warcraft Rumblings

Ngày 4.11: