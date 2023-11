Blizzard công bố 3 bản mở rộng mới của World of Warcraft

Theo VGC, Blizzard đã công bố 3 bản mở rộng mới cho World of Warcraft tại sự kiện BlizzCon diễn ra vào ngày 3.11 vừa qua, cũng như xác nhận rằng phiên bản Cataclysm sẽ đến với World of Warcraft: Classic vào năm tới.

Toàn bộ các bản mở rộng sẽ nằm trong Worldsoul Saga, được mô tả là một câu chuyện hoành tráng kỷ niệm 20 năm của World of Warcraft và đặt nền móng mới cho tương lai của Azeroth. Bản mở rộng đầu tiên là ‘The War Within’ sẽ ra mắt vào năm 2024. Tiếp theo là ‘Midnight’ (2025) và ‘The Last Titan’ (2026). Cả ba bản mở rộng này sẽ đi sâu vào các phần của Azeroth mà người hâm mộ đã trải nghiệm trước đây, nhưng sẽ bị thay đổi bởi các sự kiện mới.

Ba bản mở rộng mới của World of Warcraft đã được công bố tại BlizzCon CHỤP MÀN HÌNH

The War Within sẽ đưa người chơi khám phá lục địa Khaz Algar, một vùng đất bị lãng quên nằm ở phía bắc Azeroth. Tại đây, người chơi sẽ phải đối mặt với một thế lực bóng tối đang đe dọa những nơi sâu thẳm của Azeroth. Một số nội dung mới của The War Within bao gồm:

Lục địa Khaz Algar mới: gồm các khu vực như Đảo Dorn, The Ringing Deeps, Hallowfall và vương quốc Azj-Kahet của Nerubian.

Các chủng tộc mới: Vrykul, Nerubian và Faceless One.

Chế độ chơi mới: War Within Campaign, cho phép người chơi khám phá câu chuyện của bản mở rộng thông qua các nhiệm vụ và sự kiện thế giới.

Tiếp theo, Midnight sẽ đưa người chơi quay trở lại Quel'thalas, quê hương của tộc Night Elf. Tại đây, người chơi sẽ phải đối mặt với lực lượng của Hư Không, những kẻ đang tìm cách dập tắt Nguồn Nước Mặt Trời. Các nội dung mới của Midnight gồm:

Quay trở lại Quel'thalas, bao gồm các khu vực như Silvermoon City, Eversong Woods và Sunwell Plateau.

Chế độ chơi mới: Midnight Assault, cho phép người chơi tham gia vào các cuộc đột kích của Hư Không nhằm chiếm lấy Nguồn Nước Mặt Trời.

The Last Titan sẽ đưa người chơi trở lại Northrend, nơi các Titan đã từng tạo ra Azeroth. Tại đây, người chơi sẽ khám phá ra một âm mưu động trời, cũng như mục đích thực sự của Azeroth. Các nội dung mới của The Last Titan gồm có:

Quay trở lại Northrend, với các khu vực như Ulduar và Storm Peaks.

Chế độ chơi mới: The Last Titan Raid, cho phép người chơi đối mặt với một Titan cuối cùng.

Các bản mở rộng mới của World of Warcraft được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn cho người chơi. Blizzard đã cam kết sẽ luôn lắng nghe phản hồi từ cộng đồng để mang đến những bản mở rộng chất lượng nhất.

Không chỉ vậy, sự kiện BlizzCon cũng đã công bố Cataclysm cho World of Warcraft: Classic. Bản mở rộng này sẽ được phát hành vào năm 2024 và sẽ mang đến nhiều thay đổi mới cho World of Warcraft: Classic.

Bản mở rộng Cataclysm đầu tiên cho World of Warcraft trước đây đã gây nhiều tranh cãi khi phát hành vì nó đã thay đổi rất nhiều về thế giới mà người chơi đã quen thuộc trong hơn 6 năm. Với thành công của 3 phiên bản World of Warcraft: Classic đang có, những suy đoán về việc liệu những phiên bản này có mở rộng sang thời đại Cataclysm hay không đã diễn ra khá sôi nổi trong một thời gian. Và giờ đây người hâm mộ đã có câu trả lời chính thức từ Blizzard.