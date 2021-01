Đốt pháo, 'hỷ' và 'họa'

Mới đây, đêm 24.1, theo phản ánh của người dân, trên địa bàn P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) có vụ nổ pháo. Công an P.Hòa An xuống hiện trường, phát hiện và thu giữ 1 hộp với 36 ống pháo đã sử dụng.

Qua điều tra, Công an P.Hòa An xác định ông N.Q.H (42 tuổi, tạm trú P.Hòa An) là người đốt pháo. Tại cơ quan công an, ông H. khai đã mua số pháo trên của một người bán hàng rong tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), dự tính mang về quê (ở Nghệ An) để đốt nhân dịp Tết Nguyên đán . Khi tham gia tiệc tất niên nhà người thân, ông H. đã đốt thử. Với hành vi này, ông H. bị phạt 1,5 triệu đồng.