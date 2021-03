Lên mạng cũng phải... uốn lưỡi 7 lần !

hông rõ “ đại gia chân đất ” L.P.H (24 tuổi, xã Vĩnh Tú, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) giàu đến cỡ nào nhưng hôm 9.3, “đại gia” này đã mất 5 triệu đồng để đóng phạt đăng tải bài viết có nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của một công an xã trên mạng xã hội

Số là từ hôm 30 Tết Tân Sửu, do bức xúc vì bị tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Tú mời về trụ sở UBND xã để nhắc nhở về hành vi điều khiển phương tiện xe máy không đội mũ bảo hiểm nên H. dùng tài khoản Facebook của mình với cái tên khá “kêu” là “Đại gia chân đất” để đăng tải bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với một công an xã này.