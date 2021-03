'Đại gia chân đất' lên Facebook xúc phạm công an, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 11.3, Công an H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết chiều 9.3, ông L.P.H (chủ tài khoản Facebook "Đại gia chân đât", 24 tuổi, xã Vĩnh Tú, H.Vĩnh Linh) đã chấp hành nộp số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị này.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với H. về hành vi đăng tải bài viết có nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của một công an xã Vĩnh Tú, vi phạm Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Chính phủ.

Cụ thể, ngày 17.2, qua công tác theo dõi trên các trang mạng xã hội, Công an H.Vĩnh Linh đã phát hiện tài khoản Facebook có tên “Đại gia chân đất” đã đăng tải bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với một công an xã Vĩnh Tú. Công an H.Vĩnh Linh đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, xác định chủ tài khoản Facebook “Đại gia chân đất” là L.P.H.