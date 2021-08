Vắc xin cho 'dịch tin giả'

Bỗng dưng bị khai tử như trường hợp của ca sĩ Cẩm Vân một lần nữa dấy lên câu hỏi: Phát tán tin đồn hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang có bị chế tài không? Câu hỏi này không khó trả lời. Cứ nhìn số vụ người đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt về tình hình chống dịch tại nhiều địa phương; những thông tin sai sự thật ảnh hưởng cá nhân, tổ chức đã bị xử lý thời gian qua là có thể biết, tùy mức độ và hậu quả mà chủ thể có hành vi vi phạm gây ra, sẽ bị chế tài. Tuy vậy, đa phần là xử phạt hành chính.

Phải cần một loại “vắc xin” mạnh hơn nhằm phòng, chống “dịch tin giả” như cách mà mới đây Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã áp dụng với Phan Hữu Điệp Anh (60 tuổi, ngụ P.19, Q.Bình Thạnh). Bị can này đã đăng trên mạng xã hội Facebook hình ảnh một người đàn ông trung niên đang tự thiêu trên địa bàn P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức kèm theo bình luận vô cùng bức xúc về cách chống dịch Covid-19 của TP.HCM, “người dân phẫn uất nên tự thiêu giữa đường ”.

Trước thông tin xuyên tạc nghiêm trọng này, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hữu Điệp Anh để điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo điều 331 bộ luật Hình sự 2015. Cứ áp dụng mạnh như trường hợp này, mới mong vi rút tin giả không phát tán, lây lan. Đó cũng chính là loại vắc xin hiệu quả nhất.